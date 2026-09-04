Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 3 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 8283 (Mal Tiempo) y las letras son: E G M S.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 3 de septiembre

1° 8283 11° 6975 2° 5888 12° 7016 3° 5605 13° 9820 4° 4414 14° 1713 5° 9513 15° 6802 6° 7563 16° 9809 7° 8403 17° 0212 8° 6273 18° 6242 9° 1100 19° 6280 10° 8569 20° 9370

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 3 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 3 de septiembre. A la cabeza salió el número 9983 - Mal Tiempo.

1° 9983 11° 8713 2° 3023 12° 0257 3° 5933 13° 3959 4° 2805 14° 9448 5° 4285 15° 5623 6° 6658 16° 5038 7° 1812 17° 0694 8° 5900 18° 6748 9° 3975 19° 5872 10° 7414 20° 6219

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con Mal Tiempo suele reflejar tensiones internas, incertidumbre o cambios que generan ansiedad. La lluvia, el viento o las tormentas simbolizan emociones intensas que piden calma y autocuidado.

También puede ser una invitación a prepararte: ajustar planes, buscar refugio emocional o pedir apoyo. Si después llega la calma, sugiere claridad, renovación y aprendizaje.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con Mal Tiempo suele reflejar tensiones internas, incertidumbre o cambios que generan ansiedad. La lluvia, el viento o las tormentas simbolizan emociones intensas que piden calma y autocuidado.

También puede ser una invitación a prepararte: ajustar planes, buscar refugio emocional o pedir apoyo. Si después llega la calma, sugiere claridad, renovación y aprendizaje.