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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 3 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 8283 (Mal Tiempo) y las letras son: E G M S.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 3 de septiembre

 1°8283 11°6975 
 5888  12°7016
 3°5605  13°9820 
 4414  14°1713 
 9513  15°6802 
 6°7563  16°9809
 8403  17°0212 
 6273  18°6242 
 1100  19°6280 
 10°8569  20°9370 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 3 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 3 de septiembre. A la cabeza salió el número 9983 - Mal Tiempo.

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 1°9983 11°8713 
 3023   12°0257
 3°5933  13°3959 
 2805  14°9448 
 4285  15°5623 
 6°6658  16°5038
 1812  17°0694 
 5900  18°6748 
 3975  19°5872 
 10°7414  20°6219 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con Mal Tiempo suele reflejar tensiones internas, incertidumbre o cambios que generan ansiedad. La lluvia, el viento o las tormentas simbolizan emociones intensas que piden calma y autocuidado.

También puede ser una invitación a prepararte: ajustar planes, buscar refugio emocional o pedir apoyo. Si después llega la calma, sugiere claridad, renovación y aprendizaje.

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