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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 14 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 5885 (Linterna) y las letras son: R S T V.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 14 de julio

 1°5885 11°2849 
 7183  12°0489
 3°5448  13°3452 
 2337  14°1350 
 7990  15°1078 
 6°9959  16°7505
 4134  17°3363 
 9881  18°5302 
 5565  19°0596 
 10°0514  20°3526 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 14 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 14 de julio. A la cabeza salió el número 2616 - Anillo.

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 1°2616 11°4795 
 8873   12°7847
 3°6129  13°7381 
 7508  14°8978 
 1554  15°9564 
 6°0003  16°1356
 8170  17°5323 
 6258  18°7736 
 3538  19°3250 
 10°1682  20°1217 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con Linterna suele simbolizar claridad y guía: una luz interior que te ayuda a ver soluciones, tomar decisiones y avanzar con confianza.

Si la Linterna está apagada o parpadea, puede reflejar dudas u obstáculos; si ilumina con fuerza, indica esperanza, revelación de verdades y protección en momentos difíciles.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión o promesas importantes. También puede reflejar relaciones estables, acuerdos o un deseo de seguridad emocional.

Un anillo brillante o bien ajustado sugiere confianza y metas claras; uno roto, perdido o ajeno puede señalar dudas, miedo al compromiso o tensiones en vínculos.