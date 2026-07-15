Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 14 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 5885 (Linterna) y las letras son: R S T V.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 14 de julio

1° 5885 11° 2849 2° 7183 12° 0489 3° 5448 13° 3452 4° 2337 14° 1350 5° 7990 15° 1078 6° 9959 16° 7505 7° 4134 17° 3363 8° 9881 18° 5302 9° 5565 19° 0596 10° 0514 20° 3526

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 14 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 14 de julio. A la cabeza salió el número 2616 - Anillo.

1° 2616 11° 4795 2° 8873 12° 7847 3° 6129 13° 7381 4° 7508 14° 8978 5° 1554 15° 9564 6° 0003 16° 1356 7° 8170 17° 5323 8° 6258 18° 7736 9° 3538 19° 3250 10° 1682 20° 1217

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con Linterna suele simbolizar claridad y guía: una luz interior que te ayuda a ver soluciones, tomar decisiones y avanzar con confianza.

Si la Linterna está apagada o parpadea, puede reflejar dudas u obstáculos; si ilumina con fuerza, indica esperanza, revelación de verdades y protección en momentos difíciles.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión o promesas importantes. También puede reflejar relaciones estables, acuerdos o un deseo de seguridad emocional.

Un anillo brillante o bien ajustado sugiere confianza y metas claras; uno roto, perdido o ajeno puede señalar dudas, miedo al compromiso o tensiones en vínculos.