Miles de participantes siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería entrega premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 14 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 9837 (El Dentista) y las letras son: F G J M.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 14 de julio

1° 9837 11° 4342 2° 7321 12° 2887 3° 1641 13° 5321 4° 3556 14° 3747 5° 5479 15° 7958 6° 8878 16° 7572 7° 5260 17° 1251 8° 0776 18° 9208 9° 9786 19° 6863 10° 6786 20° 0191

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 14 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 14 de julio. A la cabeza salió el número 8001 - Agua.

1° 8001 11° 8556 2° 3064 12° 4617 3° 1573 13° 1481 4° 6293 14° 1036 5° 8435 15° 6495 6° 1064 16° 1943 7° 0796 17° 0530 8° 5030 18° 1609 9° 0375 19° 8985 10° 6276 20° 0103

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a formar los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con El Dentista suele reflejar ansiedad por tu salud o por “arreglar” algo que te incomoda. Indica necesidad de enfrentar miedos y tomar decisiones para tu bienestar.

También puede simbolizar comunicación y apariencia: cuidar lo que dices y cómo te perciben. El malestar en el sueño sugiere cambios necesarios que al principio duelen, pero sanan.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua generalmente simboliza tu estado emocional, además de limpieza, renovación y necesidad de fluir.

Agua clara indica calma y claridad; agua turbia, agitada o en inundación sugiere confusión, miedos y emociones desbordadas.