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Miles de participantes siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería entrega premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 14 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 9837 (El Dentista) y las letras son: F G J M.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 14 de julio

 1°9837 11°4342 
 7321  12°2887
 3°1641  13°5321 
 3556  14°3747 
 5479  15°7958 
 6°8878  16°7572
 5260  17°1251 
 0776  18°9208 
 9786  19°6863 
 10°6786  20°0191 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 14 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 14 de julio. A la cabeza salió el número 8001 - Agua.

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 1°8001 11°8556 
 3064   12°4617
 3°1573  13°1481 
 6293  14°1036 
 8435  15°6495 
 6°1064  16°1943
 0796  17°0530 
 5030  18°1609 
 0375  19°8985 
 10°6276  20°0103 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con El Dentista suele reflejar ansiedad por tu salud o por “arreglar” algo que te incomoda. Indica necesidad de enfrentar miedos y tomar decisiones para tu bienestar.

También puede simbolizar comunicación y apariencia: cuidar lo que dices y cómo te perciben. El malestar en el sueño sugiere cambios necesarios que al principio duelen, pero sanan.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua generalmente simboliza tu estado emocional, además de limpieza, renovación y necesidad de fluir.

Agua clara indica calma y claridad; agua turbia, agitada o en inundación sugiere confusión, miedos y emociones desbordadas.