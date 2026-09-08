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Miles de apostadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 8 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 3120 (La Fiesta) y las letras son: B G L P.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 8 de septiembre

 1°3120 11°9701 
 7315  12°3415
 3°5715  13°6845 
 4391  14°5417 
 2445  15°5295 
 6°4567  16°1340
 1559  17°5818 
 7972  18°1545 
 3719  19°5048 
 10°9582  20°4605 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 8 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 8 de septiembre. A la cabeza salió el número 1059 - Las Plantas.

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 1°1059 11°7747 
 9333   12°2716
 3°0899  13°2252 
 9570  14°3409 
 0861  15°3146 
 6°4913  16°0966
 6842  17°7272 
 6557  18°3570 
 5820  19°9513 
 10°3443  20°6683 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta suele simbolizar alegría, sociabilidad y deseo de conexión; puede indicar necesidad de celebrar logros o de liberar tensiones.

Si la fiesta es caótica o te sientes incómodo, puede reflejar exceso, evasión de responsabilidades o saturación social; si es armoniosa, augura integración y optimismo.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas suele simbolizar crecimiento personal, renovación y esperanza; indica que tus proyectos o vínculos están germinando y necesitan constancia.

Si las plantas lucen verdes y sanas, auguran prosperidad y bienestar; si están marchitas o secas, advierten de estancamiento, falta de energía o descuido emocional.