Miles de apostadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 8 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 3120 (La Fiesta) y las letras son: B G L P.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 8 de septiembre

1° 3120 11° 9701 2° 7315 12° 3415 3° 5715 13° 6845 4° 4391 14° 5417 5° 2445 15° 5295 6° 4567 16° 1340 7° 1559 17° 5818 8° 7972 18° 1545 9° 3719 19° 5048 10° 9582 20° 4605

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 8 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 8 de septiembre. A la cabeza salió el número 1059 - Las Plantas.

1° 1059 11° 7747 2° 9333 12° 2716 3° 0899 13° 2252 4° 9570 14° 3409 5° 0861 15° 3146 6° 4913 16° 0966 7° 6842 17° 7272 8° 6557 18° 3570 9° 5820 19° 9513 10° 3443 20° 6683

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta suele simbolizar alegría, sociabilidad y deseo de conexión; puede indicar necesidad de celebrar logros o de liberar tensiones.

Si la fiesta es caótica o te sientes incómodo, puede reflejar exceso, evasión de responsabilidades o saturación social; si es armoniosa, augura integración y optimismo.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas suele simbolizar crecimiento personal, renovación y esperanza; indica que tus proyectos o vínculos están germinando y necesitan constancia.

Si las plantas lucen verdes y sanas, auguran prosperidad y bienestar; si están marchitas o secas, advierten de estancamiento, falta de energía o descuido emocional.