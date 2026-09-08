En esta noticia

Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 7 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 2269 (Vicios) y las letras son: D L X Y.

Te puede interesar

Cómo cargar la batería del celular cuando no hay electricidad en casa: la manera más sencilla, efectiva y segura

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 7 de septiembre

 1°2269 11°2045 
 9330  12°5193
 3°1317  13°3531 
 6906  14°4574 
 4289  15°5463 
 6°9186  16°1672
 9874  17°8477 
 8749  18°7335 
 7132  19°4911 
 10°4815  20°9928 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 7 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 7 de septiembre. A la cabeza salió el número 9051 - Serrucho.

Te puede interesar

Lavarse los pies con vinagre y sal: para qué sirve y por qué lo recomiendan tanto los expertos
 1°9051 11°5632 
 1939   12°4538
 3°0997  13°5916 
 1986  14°1659 
 1191  15°7105 
 6°2279  16°1774
 2039  17°9326 
 3366  18°9101 
 5909  19°2855 
 10°4170  20°6503 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

Te puede interesar

Reconstruyen una importante ruta nacional tras más de 40 años sin obras: será clave para la producción y el turismo de la región

Te puede interesar

En 1871, un agricultor dejó cinco vacas en una isla aislada. 130 años después, los investigadores examinaron su ADN y el resultado desafió toda lógica

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios suele reflejar luchas internas: culpa, falta de autocontrol o miedo a hábitos dañinos. Es una señal para revisar impulsos y lo que intentas evadir.

También puede ser un aviso de tentaciones o dependencias en tu vida diaria. Invita a poner límites, buscar apoyo y recuperar el equilibrio personal.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho simboliza esfuerzo y la necesidad de cortar con hábitos, relaciones o ideas que ya no aportan. Señala cambios prácticos y trabajo disciplinado para alcanzar metas.

También puede reflejar tensiones que exigen paciencia y precisión para resolverse. Si el serrucho está desafilado, sugiere obstáculos o falta de recursos que frenan el avance.