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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 7 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 2269 (Vicios) y las letras son: D L X Y.
Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 7 de septiembre
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 7 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 7 de septiembre. A la cabeza salió el número 9051 - Serrucho.
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¿Cuáles son los premios de la quiniela?
Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostantes.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.
¿Qué significa soñar con vicios?
Soñar con vicios suele reflejar luchas internas: culpa, falta de autocontrol o miedo a hábitos dañinos. Es una señal para revisar impulsos y lo que intentas evadir.
También puede ser un aviso de tentaciones o dependencias en tu vida diaria. Invita a poner límites, buscar apoyo y recuperar el equilibrio personal.
¿Qué significa soñar con serrucho?
Soñar con un serrucho simboliza esfuerzo y la necesidad de cortar con hábitos, relaciones o ideas que ya no aportan. Señala cambios prácticos y trabajo disciplinado para alcanzar metas.
También puede reflejar tensiones que exigen paciencia y precisión para resolverse. Si el serrucho está desafilado, sugiere obstáculos o falta de recursos que frenan el avance.