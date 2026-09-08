Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 7 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 2269 (Vicios) y las letras son: D L X Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 7 de septiembre

1° 2269 11° 2045 2° 9330 12° 5193 3° 1317 13° 3531 4° 6906 14° 4574 5° 4289 15° 5463 6° 9186 16° 1672 7° 9874 17° 8477 8° 8749 18° 7335 9° 7132 19° 4911 10° 4815 20° 9928

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 7 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 7 de septiembre. A la cabeza salió el número 9051 - Serrucho.

1° 9051 11° 5632 2° 1939 12° 4538 3° 0997 13° 5916 4° 1986 14° 1659 5° 1191 15° 7105 6° 2279 16° 1774 7° 2039 17° 9326 8° 3366 18° 9101 9° 5909 19° 2855 10° 4170 20° 6503

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios suele reflejar luchas internas: culpa, falta de autocontrol o miedo a hábitos dañinos. Es una señal para revisar impulsos y lo que intentas evadir.

También puede ser un aviso de tentaciones o dependencias en tu vida diaria. Invita a poner límites, buscar apoyo y recuperar el equilibrio personal.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho simboliza esfuerzo y la necesidad de cortar con hábitos, relaciones o ideas que ya no aportan. Señala cambios prácticos y trabajo disciplinado para alcanzar metas.

También puede reflejar tensiones que exigen paciencia y precisión para resolverse. Si el serrucho está desafilado, sugiere obstáculos o falta de recursos que frenan el avance.