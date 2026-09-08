La quiniela es el juego más preferido por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 8 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 2637 (El Dentista) y las letras son: G P Y Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 8 de septiembre

1° 2637 11° 1789 2° 3045 12° 7667 3° 1170 13° 7692 4° 0857 14° 9221 5° 2462 15° 9242 6° 3173 16° 4309 7° 7057 17° 6394 8° 0761 18° 5761 9° 8882 19° 5883 10° 1823 20° 4243

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 8 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 8 de septiembre. A la cabeza salió el número 5556 - La Caída.

1° 5556 11° 8844 2° 8283 12° 6423 3° 3814 13° 7493 4° 9557 14° 9609 5° 0658 15° 1225 6° 0003 16° 0469 7° 0847 17° 1591 8° 6486 18° 0968 9° 5590 19° 6586 10° 1816 20° 5493

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista suele reflejar preocupación por la salud, la imagen o la forma de expresarte. Puede señalar miedo al dolor, a ser juzgado o a perder el control ante situaciones que requieren “arreglos”.

También sugiere la necesidad de atender algo postergado y tomar decisiones incómodas para sentir alivio. Si la consulta es tranquila, indica cuidado y prevención; si es tensa o duele, advierte estrés y evitación.

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída suele reflejar miedo a perder el control, inseguridad y ansiedad. Aparece ante cambios bruscos, presión o sensación de fracaso inminente.

También puede simbolizar una invitación a soltar y confiar. Pide replantear metas, buscar apoyo y recuperar estabilidad antes de avanzar.