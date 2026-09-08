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La quiniela es el juego más preferido por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 8 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 2637 (El Dentista) y las letras son: G P Y Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 8 de septiembre

 1°2637 11°1789 
 3045  12°7667
 3°1170  13°7692 
 0857  14°9221 
 2462  15°9242 
 6°3173  16°4309
 7057  17°6394 
 0761  18°5761 
 8882  19°5883 
 10°1823  20°4243 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 8 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 8 de septiembre. A la cabeza salió el número 5556 - La Caída.

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 1°5556 11°8844 
 8283   12°6423
 3°3814  13°7493 
 9557  14°9609 
 0658  15°1225 
 6°0003  16°0469
 0847  17°1591 
 6486  18°0968 
 5590  19°6586 
 10°1816  20°5493 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista suele reflejar preocupación por la salud, la imagen o la forma de expresarte. Puede señalar miedo al dolor, a ser juzgado o a perder el control ante situaciones que requieren “arreglos”.

También sugiere la necesidad de atender algo postergado y tomar decisiones incómodas para sentir alivio. Si la consulta es tranquila, indica cuidado y prevención; si es tensa o duele, advierte estrés y evitación.

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída suele reflejar miedo a perder el control, inseguridad y ansiedad. Aparece ante cambios bruscos, presión o sensación de fracaso inminente.

También puede simbolizar una invitación a soltar y confiar. Pide replantear metas, buscar apoyo y recuperar estabilidad antes de avanzar.