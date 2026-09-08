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La quiniela es el juego más preferido por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 8 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 2637 (El Dentista) y las letras son: G P Y Z.
Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 8 de septiembre
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|2637
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|1789
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|3045
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|7692
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|0857
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|9221
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|2462
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|3173
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|7057
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|6394
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|0761
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|5761
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|8882
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|5883
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|1823
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|4243
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 8 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 8 de septiembre. A la cabeza salió el número 5556 - La Caída.
|1°
|5556
|11°
|8844
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|8283
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|6423
|3°
|3814
|13°
|7493
|4°
|9557
|14°
|9609
|5°
|0658
|15°
|1225
|6°
|0003
|16°
|0469
|7°
|0847
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|1591
|8°
|6486
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|0968
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|5590
|19°
|6586
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|1816
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|5493
¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?
Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.
También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.
¿Qué significa soñar con el dentista?
Soñar con el dentista suele reflejar preocupación por la salud, la imagen o la forma de expresarte. Puede señalar miedo al dolor, a ser juzgado o a perder el control ante situaciones que requieren “arreglos”.
También sugiere la necesidad de atender algo postergado y tomar decisiones incómodas para sentir alivio. Si la consulta es tranquila, indica cuidado y prevención; si es tensa o duele, advierte estrés y evitación.
¿Qué significa soñar con la caída?
Soñar con La Caída suele reflejar miedo a perder el control, inseguridad y ansiedad. Aparece ante cambios bruscos, presión o sensación de fracaso inminente.
También puede simbolizar una invitación a soltar y confiar. Pide replantear metas, buscar apoyo y recuperar estabilidad antes de avanzar.