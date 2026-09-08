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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 7 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 9209 (Arroyo) y las letras son: A H Q R.
Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 7 de septiembre
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 7 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 7 de septiembre. A la cabeza salió el número 6654 - La Vaca.
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|3473
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|0974
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Los premios de la quiniela
En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.
¿Qué significa soñar con arroyo?
Soñar con un arroyo simboliza el fluir emocional y la búsqueda de calma. Si el agua es clara, indica paz, claridad y renovación.
Cuando el arroyo está turbio, desbordado o seco, señala bloqueos y tensiones. Cruzarlo sugiere superar obstáculos; evitarlo, dudas o estancamiento.
¿Qué significa soñar con la vaca?
Soñar con La Vaca suele asociarse con abundancia, nutrición y protección maternal. Puede señalar estabilidad, paciencia y la llegada de recursos o apoyo.
Si La Vaca está flaca, enferma o agresiva, advierte sobre desgaste, carencias o una relación que no alimenta. Si la ordeñas o la ves tranquila, sugiere cosechar frutos del esfuerzo y paz interior.