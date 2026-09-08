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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 7 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 9209 (Arroyo) y las letras son: A H Q R.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 7 de septiembre

 1°9209 11°3621 
 3060  12°6415
 3°3313  13°2864 
 9301  14°1151 
 5175  15°1840 
 6°7667  16°4747
 3733  17°8522 
 6717  18°4537 
 7847  19°4627 
 10°9839  20°8668 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 7 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 7 de septiembre. A la cabeza salió el número 6654 - La Vaca.

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 1°6654 11°3473 
 0974   12°7717
 3°4998  13°8919 
 6321  14°8603 
 9649  15°4467 
 6°6900  16°1675
 5194  17°4035 
 9018  18°2737 
 2462  19°5464 
 10°7709  20°4086 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un arroyo simboliza el fluir emocional y la búsqueda de calma. Si el agua es clara, indica paz, claridad y renovación.

Cuando el arroyo está turbio, desbordado o seco, señala bloqueos y tensiones. Cruzarlo sugiere superar obstáculos; evitarlo, dudas o estancamiento.

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con La Vaca suele asociarse con abundancia, nutrición y protección maternal. Puede señalar estabilidad, paciencia y la llegada de recursos o apoyo.

Si La Vaca está flaca, enferma o agresiva, advierte sobre desgaste, carencias o una relación que no alimenta. Si la ordeñas o la ves tranquila, sugiere cosechar frutos del esfuerzo y paz interior.