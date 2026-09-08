Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 7 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 9209 (Arroyo) y las letras son: A H Q R.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 7 de septiembre

1° 9209 11° 3621 2° 3060 12° 6415 3° 3313 13° 2864 4° 9301 14° 1151 5° 5175 15° 1840 6° 7667 16° 4747 7° 3733 17° 8522 8° 6717 18° 4537 9° 7847 19° 4627 10° 9839 20° 8668

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 7 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 7 de septiembre. A la cabeza salió el número 6654 - La Vaca.

1° 6654 11° 3473 2° 0974 12° 7717 3° 4998 13° 8919 4° 6321 14° 8603 5° 9649 15° 4467 6° 6900 16° 1675 7° 5194 17° 4035 8° 9018 18° 2737 9° 2462 19° 5464 10° 7709 20° 4086

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un arroyo simboliza el fluir emocional y la búsqueda de calma. Si el agua es clara, indica paz, claridad y renovación.

Cuando el arroyo está turbio, desbordado o seco, señala bloqueos y tensiones. Cruzarlo sugiere superar obstáculos; evitarlo, dudas o estancamiento.

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con La Vaca suele asociarse con abundancia, nutrición y protección maternal. Puede señalar estabilidad, paciencia y la llegada de recursos o apoyo.

Si La Vaca está flaca, enferma o agresiva, advierte sobre desgaste, carencias o una relación que no alimenta. Si la ordeñas o la ves tranquila, sugiere cosechar frutos del esfuerzo y paz interior.