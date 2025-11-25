En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 25 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 5295 (Anteojos) y las letras son: A G N X.

 1°5295 11°1226 
 3781  12°9115
 3°3087  13°0337 
 7893  14°7250 
 1445  15°9057 
 6°7563  16°5759
 4892  17°2286 
 2516  18°6985 
 1082  19°9033 
 10°4332  20°9718 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 25 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 25 de noviembre. A la cabeza salió el número 7037 - El Dentista.

 1°7037 11°4755 
 6250   12°6072
 3°4051  13°3054 
 2697  14°3790 
 4580  15°5182 
 6°0605  16°5808
 5108  17°2571 
 5455  18°8618 
 5242  19°8073 
 10°0542  20°7587 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos puede simbolizar la necesidad de ver las cosas con mayor claridad en la vida. Este sueño sugiere que es momento de reflexionar sobre situaciones que pueden estar nublando tu juicio o percepción.

Además, los anteojos en los sueños pueden representar la búsqueda de conocimiento o la necesidad de enfocarse en aspectos específicos de tu vida. Puede ser un llamado a prestar atención a detalles que has pasado por alto.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal, sugiriendo que es momento de cuidar de uno mismo y de resolver conflictos internos.

Además, el dentista en los sueños puede representar la figura de una autoridad que nos ayuda a sanar o mejorar. Este tipo de sueño puede indicar que estamos buscando orientación o apoyo en nuestra vida, especialmente en momentos de estrés o incertidumbre.