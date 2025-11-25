Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 25 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 5295 (Anteojos) y las letras son: A G N X.

1° 5295 11° 1226 2° 3781 12° 9115 3° 3087 13° 0337 4° 7893 14° 7250 5° 1445 15° 9057 6° 7563 16° 5759 7° 4892 17° 2286 8° 2516 18° 6985 9° 1082 19° 9033 10° 4332 20° 9718

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 25 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 25 de noviembre. A la cabeza salió el número 7037 - El Dentista.

1° 7037 11° 4755 2° 6250 12° 6072 3° 4051 13° 3054 4° 2697 14° 3790 5° 4580 15° 5182 6° 0605 16° 5808 7° 5108 17° 2571 8° 5455 18° 8618 9° 5242 19° 8073 10° 0542 20° 7587

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos puede simbolizar la necesidad de ver las cosas con mayor claridad en la vida. Este sueño sugiere que es momento de reflexionar sobre situaciones que pueden estar nublando tu juicio o percepción.

Además, los anteojos en los sueños pueden representar la búsqueda de conocimiento o la necesidad de enfocarse en aspectos específicos de tu vida. Puede ser un llamado a prestar atención a detalles que has pasado por alto.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal, sugiriendo que es momento de cuidar de uno mismo y de resolver conflictos internos.

Además, el dentista en los sueños puede representar la figura de una autoridad que nos ayuda a sanar o mejorar. Este tipo de sueño puede indicar que estamos buscando orientación o apoyo en nuestra vida, especialmente en momentos de estrés o incertidumbre.