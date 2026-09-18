En esta noticia

El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 18 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 7502 (Niño) y las letras son: O D J Q.

Te puede interesar

Colocar papel aluminio debajo del módem del WiFi: por qué lo recomiendan, para qué funciona y cuándo usarlo

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 18 de septiembre

 1°7502 11°4473 
 0397  12°8524
 3°7105  13°3274 
 0109  14°3669 
 8679  15°4544 
 6°6994  16°7769
 2390  17°1940 
 3724  18°5298 
 2125  19°4410 
 10°4361  20°6737 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 18 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 18 de septiembre. A la cabeza salió el número 3294 - Cementerio.

Te puede interesar

Ajustar llaves en el balcón: por qué sugieren llevarlo a cabo y para qué es útil
 1°3294 11°7769 
 4240   12°0014
 3°2573  13°2152 
 9360  14°0696 
 8993  15°1034 
 6°6377  16°8391
 5023  17°2428 
 2591  18°1363 
 8038  19°4583 
 10°1177  20°1300 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

Te puede interesar

Despedida de las canas | El tinte natural y artesanal que recupera la melanina del cabello: aporta brillo y suavidad

Te puede interesar

Combinar aceite de oliva, aromática y cáscara de limón: por qué es útil y para qué lo sugieren

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño suele simbolizar nuevos comienzos, inocencia y potencial. Puede reflejar el deseo de cuidar algo valioso o una parte vulnerable de ti.

Según el contexto, indica crecimiento y esperanza, o temores y necesidades emocionales por atender. El estado del niño (feliz o triste) matiza el mensaje del sueño.

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio suele señalar cierre de ciclos, duelo y transformación interior. Invita a aceptar lo que terminó y a abrir espacio a lo nuevo.

Si el sueño es sereno, sugiere paz y renovación; si es oscuro o inquietante, habla de miedos, culpas o asuntos emocionales por resolver.