El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 18 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 7502 (Niño) y las letras son: O D J Q.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 18 de septiembre

1° 7502 11° 4473 2° 0397 12° 8524 3° 7105 13° 3274 4° 0109 14° 3669 5° 8679 15° 4544 6° 6994 16° 7769 7° 2390 17° 1940 8° 3724 18° 5298 9° 2125 19° 4410 10° 4361 20° 6737

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 18 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 18 de septiembre. A la cabeza salió el número 3294 - Cementerio.

1° 3294 11° 7769 2° 4240 12° 0014 3° 2573 13° 2152 4° 9360 14° 0696 5° 8993 15° 1034 6° 6377 16° 8391 7° 5023 17° 2428 8° 2591 18° 1363 9° 8038 19° 4583 10° 1177 20° 1300

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño suele simbolizar nuevos comienzos, inocencia y potencial. Puede reflejar el deseo de cuidar algo valioso o una parte vulnerable de ti.

Según el contexto, indica crecimiento y esperanza, o temores y necesidades emocionales por atender. El estado del niño (feliz o triste) matiza el mensaje del sueño.

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio suele señalar cierre de ciclos, duelo y transformación interior. Invita a aceptar lo que terminó y a abrir espacio a lo nuevo.

Si el sueño es sereno, sugiere paz y renovación; si es oscuro o inquietante, habla de miedos, culpas o asuntos emocionales por resolver.