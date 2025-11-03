En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 3 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 2196 (Marido) y las letras son: A F K L.

219611°0041
864012°0031
880313°9403
532814°2326
570515°5372
099016°3301
707017°0877
024918°7355
712919°0964
10°649620°5024

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 3 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 3 de noviembre. A la cabeza salió el número 8312 - Soldado.

831211°6394
339612°6080
924113°2792
139414°7418
131915°8805
278716°4621
270617°0929
075418°3106
669019°4746
10°978720°3864

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor, así como la necesidad de apoyo en las relaciones personales.

Por otro lado, soñar con un marido también puede representar aspectos de la propia identidad y el papel que se juega en una relación. Puede ser una invitación a reflexionar sobre la dinámica de pareja y las expectativas que se tienen en el ámbito amoroso.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la lucha interna entre la autoridad y la libertad personal, sugiriendo que el soñador podría estar enfrentando desafíos que requieren valentía y determinación.

Además, un soldado en sueños puede representar la protección y la defensa de valores importantes. Este sueño puede indicar que el soñador está preparado para enfrentar adversidades y defender lo que considera justo, mostrando una disposición a luchar por sus creencias y seres queridos.