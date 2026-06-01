En esta noticia

El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 1 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 2214 (Borracho) y las letras son: I F W Z.

Te puede interesar

Tras una larga crisis, cerró una histórica fábrica de yogures y flanes: 400 empleados fueron despedidos

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 1 de junio

 1°2214 11°2378 
 4463  12°1818
 3°1863  13°9733 
 6007  14°3484 
 2272  15°6238 
 6°6972  16°6106
 5954  17°1720 
 9398  18°0411 
 0727  19°3899 
 10°1664  20°3518 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 1 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 1 de junio. A la cabeza salió el número 1302 - Niño.

Te puede interesar

Adiós a los celulares: el dueño de WhatsApp afirmó que serán reemplazados por este nuevo dispositivo
 1°1302 11°0187 
 4131   12°8476
 3°7382  13°5019 
 7553  14°5409 
 9516  15°8725 
 6°0547  16°2035
 7943  17°4089 
 1238  18°6589 
 5074  19°0999 
 10°3456  20°0356 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

Te puede interesar

Construyeron el puente más elevado del mundo: tiene 625 metros y es el orgullo de una nación completa

Te puede interesar

Confirmado y oficial | Argentina prohíbe la entrada al país a las personas que quieran ingresar con estos pasaportes

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho suele simbolizar pérdida de control, decisiones impulsivas o evasión de problemas; también puede reflejar vergüenza o desorden emocional.

Si tú eres el borracho, señala necesidad de poner límites o corregir excesos; si ves a alguien borracho, advierte sobre confiar en personas inestables o en juicios nublados.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con Niño suele simbolizar inocencia, nuevos comienzos y la conexión con tu niño interior, así como potencial creativo y necesidad de cuidado.

Si el Niño aparece feliz, señala esperanza y crecimiento; si está triste o perdido, refleja vulnerabilidad, temores a responsabilidades o asuntos emocionales pendientes.