El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 1 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 2214 (Borracho) y las letras son: I F W Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 1 de junio

1° 2214 11° 2378 2° 4463 12° 1818 3° 1863 13° 9733 4° 6007 14° 3484 5° 2272 15° 6238 6° 6972 16° 6106 7° 5954 17° 1720 8° 9398 18° 0411 9° 0727 19° 3899 10° 1664 20° 3518

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 1 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 1 de junio. A la cabeza salió el número 1302 - Niño.

1° 1302 11° 0187 2° 4131 12° 8476 3° 7382 13° 5019 4° 7553 14° 5409 5° 9516 15° 8725 6° 0547 16° 2035 7° 7943 17° 4089 8° 1238 18° 6589 9° 5074 19° 0999 10° 3456 20° 0356

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho suele simbolizar pérdida de control, decisiones impulsivas o evasión de problemas; también puede reflejar vergüenza o desorden emocional.

Si tú eres el borracho, señala necesidad de poner límites o corregir excesos; si ves a alguien borracho, advierte sobre confiar en personas inestables o en juicios nublados.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con Niño suele simbolizar inocencia, nuevos comienzos y la conexión con tu niño interior, así como potencial creativo y necesidad de cuidado.

Si el Niño aparece feliz, señala esperanza y crecimiento; si está triste o perdido, refleja vulnerabilidad, temores a responsabilidades o asuntos emocionales pendientes.