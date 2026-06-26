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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 25 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 5191 (Excusado) y las letras son: F J S T.
Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 25 de junio
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 25 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 25 de junio. A la cabeza salió el número 9020 - La Fiesta.
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Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Los apostadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con excusado?
Soñar con un Excusado suele simbolizar la necesidad de liberar emociones, culpas o tensiones acumuladas. Indica deseo de limpieza interior y de dejar atrás lo que ya no sirve.
Si el Excusado está sucio o atascado, refleja bloqueos emocionales o dificultad para expresarte. Uno limpio y funcionando bien sugiere alivio, renovación y cierre de ciclos.
¿Qué significa soñar con la fiesta?
Soñar con La Fiesta suele reflejar deseo de conexión social, alegría y necesidad de celebrar o liberar tensiones. Indica apertura a nuevas experiencias y optimismo.
Si la fiesta es caótica o te sientes fuera de lugar, puede señalar exceso, ansiedad o miedo al juicio. También advierte sobre poner límites y cuidar tu energía.