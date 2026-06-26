Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 25 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 5191 (Excusado) y las letras son: F J S T.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 25 de junio

1° 5191 11° 0231 2° 6805 12° 6821 3° 9508 13° 8549 4° 5260 14° 2702 5° 4253 15° 3779 6° 5289 16° 6179 7° 9817 17° 9813 8° 9950 18° 9601 9° 2915 19° 7575 10° 6849 20° 0612

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 25 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 25 de junio. A la cabeza salió el número 9020 - La Fiesta.

1° 9020 11° 3444 2° 8729 12° 3954 3° 6499 13° 3162 4° 4175 14° 5912 5° 5056 15° 0010 6° 3121 16° 3650 7° 5935 17° 3006 8° 3811 18° 0995 9° 2858 19° 6709 10° 6292 20° 7208

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un Excusado suele simbolizar la necesidad de liberar emociones, culpas o tensiones acumuladas. Indica deseo de limpieza interior y de dejar atrás lo que ya no sirve.

Si el Excusado está sucio o atascado, refleja bloqueos emocionales o dificultad para expresarte. Uno limpio y funcionando bien sugiere alivio, renovación y cierre de ciclos.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta suele reflejar deseo de conexión social, alegría y necesidad de celebrar o liberar tensiones. Indica apertura a nuevas experiencias y optimismo.

Si la fiesta es caótica o te sientes fuera de lugar, puede señalar exceso, ansiedad o miedo al juicio. También advierte sobre poner límites y cuidar tu energía.