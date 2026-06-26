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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 25 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 5191 (Excusado) y las letras son: F J S T.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 25 de junio

 1°5191 11°0231 
 6805  12°6821
 3°9508  13°8549 
 5260  14°2702 
 4253  15°3779 
 6°5289  16°6179
 9817  17°9813 
 9950  18°9601 
 2915  19°7575 
 10°6849  20°0612 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 25 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 25 de junio. A la cabeza salió el número 9020 - La Fiesta.

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 1°9020 11°3444 
 8729   12°3954
 3°6499  13°3162 
 4175  14°5912 
 5056  15°0010 
 6°3121  16°3650
 5935  17°3006 
 3811  18°0995 
 2858  19°6709 
 10°6292  20°7208 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un Excusado suele simbolizar la necesidad de liberar emociones, culpas o tensiones acumuladas. Indica deseo de limpieza interior y de dejar atrás lo que ya no sirve.

Si el Excusado está sucio o atascado, refleja bloqueos emocionales o dificultad para expresarte. Uno limpio y funcionando bien sugiere alivio, renovación y cierre de ciclos.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta suele reflejar deseo de conexión social, alegría y necesidad de celebrar o liberar tensiones. Indica apertura a nuevas experiencias y optimismo.

Si la fiesta es caótica o te sientes fuera de lugar, puede señalar exceso, ansiedad o miedo al juicio. También advierte sobre poner límites y cuidar tu energía.