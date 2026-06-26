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La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, dirigido por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diversos sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 25 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1916 (Anillo) y las letras son: E S T V.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 25 de junio

 1°1916 11°0683 
 7104  12°7081
 3°9843  13°2703 
 4741  14°4360 
 2748  15°2280 
 6°6642  16°7367
 6175  17°7570 
 1484  18°4111 
 1843  19°1174 
 10°2346  20°4258 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 25 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 25 de junio. A la cabeza salió el número 6515 - Niña Bonita.

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 1°6515 11°2529 
 8588   12°7411
 3°8210  13°9771 
 1292  14°1910 
 5389  15°4392 
 6°8916  16°0585
 2723  17°9959 
 5604  18°2325 
 5525  19°7347 
 10°0163  20°8336 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión o promesas. Puede reflejar relaciones estables, acuerdos laborales o el deseo de seguridad y pertenencia.

Si el anillo está roto o se pierde, indica dudas, rupturas o temor a fallar un compromiso. Un anillo brillante sugiere éxito, valor personal y cierre de ciclos.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita suele simbolizar inocencia, pureza y nuevas ilusiones. Puede señalar un renacer emocional, el deseo de proteger algo valioso o el anhelo de volver a lo sencillo.

También puede reflejar autoestima y belleza interior, o idealizaciones que conviene mirar con realismo. El contexto del sueño y tus emociones determinarán si anuncia esperanza, cuidado o una lección pendiente.