La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, dirigido por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diversos sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 25 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1916 (Anillo) y las letras son: E S T V.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 25 de junio

1° 1916 11° 0683 2° 7104 12° 7081 3° 9843 13° 2703 4° 4741 14° 4360 5° 2748 15° 2280 6° 6642 16° 7367 7° 6175 17° 7570 8° 1484 18° 4111 9° 1843 19° 1174 10° 2346 20° 4258

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 25 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 25 de junio. A la cabeza salió el número 6515 - Niña Bonita.

1° 6515 11° 2529 2° 8588 12° 7411 3° 8210 13° 9771 4° 1292 14° 1910 5° 5389 15° 4392 6° 8916 16° 0585 7° 2723 17° 9959 8° 5604 18° 2325 9° 5525 19° 7347 10° 0163 20° 8336

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión o promesas. Puede reflejar relaciones estables, acuerdos laborales o el deseo de seguridad y pertenencia.

Si el anillo está roto o se pierde, indica dudas, rupturas o temor a fallar un compromiso. Un anillo brillante sugiere éxito, valor personal y cierre de ciclos.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita suele simbolizar inocencia, pureza y nuevas ilusiones. Puede señalar un renacer emocional, el deseo de proteger algo valioso o el anhelo de volver a lo sencillo.

También puede reflejar autoestima y belleza interior, o idealizaciones que conviene mirar con realismo. El contexto del sueño y tus emociones determinarán si anuncia esperanza, cuidado o una lección pendiente.