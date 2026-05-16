Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 16 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 9969 (Vicios) y las letras son: L L Y Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 16 de mayo. A la cabeza salió el número 7311 - Palito. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. Soñar con vicios suele reflejar culpa, pérdida de control o preocupación por hábitos que te dañan. También señala tentaciones o evasión del estrés y te invita a recuperar el equilibrio con límites y apoyo. Soñar con Palito puede simbolizar sencillez, fragilidad o la necesidad de apoyos básicos en tu vida. También puede representar creatividad infantil, nuevos comienzos o el deseo de ordenar y estructurar ideas.