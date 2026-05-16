Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 15 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 5414 (Borracho) y las letras son: O B S Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 15 de mayo. A la cabeza salió el número 2897 - Mesa. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con un borracho simboliza pérdida de control y evasión de problemas; señala excesos, límites difusos y miedo al ridículo. Si tú estás ebrio, sugiere culpas y necesidad de moderación. Si otra persona lo está, advierte influencias poco confiables o preocupación por alguien cercano. Soñar con una mesa suele simbolizar reunión, apoyo y estabilidad; su estado refleja cómo percibes tu vida familiar y tus bases materiales. Si está ordenada o abundante sugiere armonía y oportunidades; si está vacía, rota o inestable señala carencias, conflictos o decisiones pendientes.