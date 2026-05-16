La Quiniela de Tucumán llevó adelante este sábado, 16 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados. Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 16 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 0459 (Las Plantas). No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar. El valor del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.