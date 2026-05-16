Miles de participantes siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 15 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 1213 (La Yeta) y las letras son: O J W Y. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 15 de mayo. A la cabeza salió el número 8861 - Escopeta. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con La Yeta suele simbolizar miedos a la mala suerte y la sensación de estar bloqueado por energías negativas. También puede invitar a revisar creencias pesimistas y a tomar acciones de protección o cambio para cortar ciclos de infortunio. Soñar con una escopeta suele reflejar necesidad de protección, vigilancia o afirmación de poder frente a situaciones que percibes como riesgosas. También puede indicar tensión acumulada, impulsos agresivos o conflictos pendientes que conviene gestionar con calma, límites claros y diálogo.