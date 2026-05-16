Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 16 de mayo de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son: Soñar con la mordida suele reflejar miedo, agresión o una herida emocional; señala límites traspasados y la necesidad de protegerte. Si tú muerdes, habla de impulso o deseo de afirmarte; si te muerden, sugiere vulneración o traición. Fíjate en quién muerde y en qué parte para precisar el mensaje. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.