Las tortas fritas son un emblemático de los días lluviosos y de mucho frío como esta semana. Sin embargo, muchas veces faltan dos ingredientes fundamentales: harina común y aceite para freír. La noticia alentadora consiste en que es posible preparar una versión rápida, asequible y liviana en pocos minutos, utilizando harina de arroz y cocción sin aceite, lo que resulta ideal para airfryer o horno. Esta receta se caracteriza por su practicidad, rinde significativamente y genera tortas fritas que presentan un dorado, son crocantes en su exterior y tiernas en su interior. Para la preparación de cuatro porciones, los ingredientes necesarios son los siguientes: Los pasos a seguir para hacer la masa de torta frita son los siguientes: A continuación, se describen los pasos necesarios para su correcta utilización: Las tortas fritas se pueden acompañar con dulce de leche o mermelada, ofreciendo una opción dulce. También son ideales para disfrutar con un té caliente en días fríos. Además, la variedad de tortas fritas se puede ampliar al agregar ingredientes como queso o hierbas, aportando sabores interesantes a esta receta clásica.