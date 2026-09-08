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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 8 de septiembre

 1°5051 11°0509 
 6154  12°4685
 3°0508  13°6332 
 2386  14°3484 
 7650  15°2939 
 6°7972  16°2231
 3321  17°8986 
 8992  18°4104 
 4470  19°5456 
 10°0682  20°8850 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 8 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 8 de septiembre. A la cabeza salió el número 9993 - Enamorado.

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 1°9993 11°4903 
 6794   12°8040
 3°1599  13°8423 
 6662  14°9694 
 3244  15°2999 
 6°9143  16°5557
 0768  17°4237 
 4270  18°6080 
 2887  19°2582 
 10°5844  20°7669 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se hace uso de cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho simboliza esfuerzo y la necesidad de cortar con hábitos, relaciones o ideas que ya no aportan. Señala cambios prácticos y trabajo disciplinado para alcanzar metas.

También puede reflejar tensiones que exigen paciencia y precisión para resolverse. Si el serrucho está desafilado, sugiere obstáculos o falta de recursos que frenan el avance.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un Enamorado suele reflejar deseos de afecto y conexión emocional. También indica ilusión por nuevas relaciones o reavivar la pasión en la vida actual.

Puede ser una señal de idealización y expectativas altas. El contexto y las emociones del sueño orientan su verdadero significado.