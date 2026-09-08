Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 8 de septiembre

1° 5051 11° 0509 2° 6154 12° 4685 3° 0508 13° 6332 4° 2386 14° 3484 5° 7650 15° 2939 6° 7972 16° 2231 7° 3321 17° 8986 8° 8992 18° 4104 9° 4470 19° 5456 10° 0682 20° 8850

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 8 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 8 de septiembre. A la cabeza salió el número 9993 - Enamorado.

1° 9993 11° 4903 2° 6794 12° 8040 3° 1599 13° 8423 4° 6662 14° 9694 5° 3244 15° 2999 6° 9143 16° 5557 7° 0768 17° 4237 8° 4270 18° 6080 9° 2887 19° 2582 10° 5844 20° 7669

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a componer los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho simboliza esfuerzo y la necesidad de cortar con hábitos, relaciones o ideas que ya no aportan. Señala cambios prácticos y trabajo disciplinado para alcanzar metas.

También puede reflejar tensiones que exigen paciencia y precisión para resolverse. Si el serrucho está desafilado, sugiere obstáculos o falta de recursos que frenan el avance.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un Enamorado suele reflejar deseos de afecto y conexión emocional. También indica ilusión por nuevas relaciones o reavivar la pasión en la vida actual.

Puede ser una señal de idealización y expectativas altas. El contexto y las emociones del sueño orientan su verdadero significado.