Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 8 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 6094 (Cementerio) y las letras son: K M Q T.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 8 de septiembre

1° 6094 11° 5308 2° 4903 12° 2488 3° 8125 13° 1424 4° 3845 14° 2424 5° 1364 15° 7566 6° 1346 16° 5137 7° 2436 17° 5913 8° 3340 18° 6047 9° 1831 19° 8358 10° 4105 20° 3399

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 8 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 8 de septiembre. A la cabeza salió el número 6123 - Cocinero.

1° 6123 11° 7590 2° 5778 12° 9884 3° 8619 13° 4445 4° 7026 14° 1241 5° 4050 15° 4327 6° 5780 16° 8073 7° 9586 17° 3587 8° 2164 18° 1272 9° 5534 19° 9240 10° 9461 20° 8843

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un Cementerio suele simbolizar el fin de una etapa y la necesidad de soltar lo que ya no aporta. Invita a aceptar cambios y a cerrar ciclos con serenidad.

También puede reflejar duelo, nostalgia o miedo a la pérdida. Si hay calma en el sueño sugiere sanación; si hay inquietud, indica asuntos pendientes por resolver.

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero simboliza creatividad y transformación: estás preparando ideas o vínculos y la paciencia y el detalle serán claves.

Si cocina bien y con calma, augura logros y armonía; si hay desorden o quema la comida, alerta de estrés y necesidad de replantear prioridades.