La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, gestionado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 8 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 8542 (Zapatillas) y las letras son: U R V X.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 8 de septiembre

1° 8542 11° 4965 2° 1414 12° 3067 3° 9256 13° 3036 4° 8687 14° 8915 5° 7731 15° 5623 6° 8926 16° 3623 7° 3538 17° 1302 8° 4150 18° 3374 9° 0078 19° 2113 10° 6199 20° 0314

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 8 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 8 de septiembre. A la cabeza salió el número 0204 - La cama.

1° 0204 11° 2586 2° 8037 12° 0222 3° 9223 13° 0876 4° 0730 14° 7339 5° 6580 15° 4919 6° 1402 16° 2042 7° 2807 17° 0548 8° 3570 18° 9727 9° 1209 19° 3784 10° 1089 20° 0513

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con Zapatillas suele simbolizar movimiento, metas y disposición para avanzar. Unas Zapatillas cómodas indican confianza y preparación; si están nuevas, sugieren inicios o motivación renovada.

Si las Zapatillas están desgastadas o rotas, puede reflejar cansancio, dudas o la necesidad de una pausa. Perderlas o no encontrar el par apunta a indecisión o falta de rumbo en algún área.

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con La cama suele representar descanso, intimidad y necesidad de seguridad emocional. Puede señalar un deseo de pausa o de resolver asuntos privados.

Si la cama está ordenada sugiere paz y claridad; si está deshecha indica preocupaciones o conflictos no resueltos. Compartirla puede aludir a vínculos afectivos o a límites personales.