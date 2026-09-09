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La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, gestionado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 8 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 8542 (Zapatillas) y las letras son: U R V X.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 8 de septiembre

 1°8542 11°4965 
 1414  12°3067
 3°9256  13°3036 
 8687  14°8915 
 7731  15°5623 
 6°8926  16°3623
 3538  17°1302 
 4150  18°3374 
 0078  19°2113 
 10°6199  20°0314 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 8 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 8 de septiembre. A la cabeza salió el número 0204 - La cama.

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 1°0204 11°2586 
 8037   12°0222
 3°9223  13°0876 
 0730  14°7339 
 6580  15°4919 
 6°1402  16°2042
 2807  17°0548 
 3570  18°9727 
 1209  19°3784 
 10°1089  20°0513 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con Zapatillas suele simbolizar movimiento, metas y disposición para avanzar. Unas Zapatillas cómodas indican confianza y preparación; si están nuevas, sugieren inicios o motivación renovada.

Si las Zapatillas están desgastadas o rotas, puede reflejar cansancio, dudas o la necesidad de una pausa. Perderlas o no encontrar el par apunta a indecisión o falta de rumbo en algún área.

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con La cama suele representar descanso, intimidad y necesidad de seguridad emocional. Puede señalar un deseo de pausa o de resolver asuntos privados.

Si la cama está ordenada sugiere paz y claridad; si está deshecha indica preocupaciones o conflictos no resueltos. Compartirla puede aludir a vínculos afectivos o a límites personales.