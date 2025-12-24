En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 24 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 7262 (Inundación) y las letras son: K L M M.

 1°7262 11°2513 
 0698  12°7499
 3°4206  13°7933 
 9814  14°9665 
 9945  15°4751 
 6°2421  16°0828
 7629  17°5657 
 1180  18°6230 
 4147  19°9594 
 10°6686  20°5670 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 24 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 24 de diciembre. A la cabeza salió el número 6158 - Ahogado.

 1°6158 11°6541 
 4060   12°6849
 3°2192  13°4143 
 1075  14°8560 
 1075  15°0605 
 6°8783  16°1104
 3312  17°8463 
 3643  18°4222 
 2072  19°6777 
 10°1010  20°8287 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con inundación?

Soñar con inundación puede simbolizar una sobrecarga emocional o situaciones que escapan de nuestro control. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de ansiedad, estrés o la necesidad de liberar emociones reprimidas.

Además, la inundación en un sueño puede representar cambios significativos en la vida del soñador. Puede ser una señal de transformación, indicando que es momento de dejar atrás lo viejo y dar paso a nuevas oportunidades.

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con ahogado puede simbolizar sentimientos de angustia o falta de control en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones profundas o situaciones que generan ansiedad, donde la persona se siente abrumada por sus emociones.

Además, el ahogado en los sueños puede representar la necesidad de liberar emociones reprimidas. Puede ser un llamado a enfrentar miedos o problemas que se han estado ignorando, sugiriendo que es momento de buscar ayuda o tomar acción para resolver conflictos internos.