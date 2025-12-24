Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 24 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 7262 (Inundación) y las letras son: K L M M.

1° 7262 11° 2513 2° 0698 12° 7499 3° 4206 13° 7933 4° 9814 14° 9665 5° 9945 15° 4751 6° 2421 16° 0828 7° 7629 17° 5657 8° 1180 18° 6230 9° 4147 19° 9594 10° 6686 20° 5670

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 24 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 24 de diciembre. A la cabeza salió el número 6158 - Ahogado.

1° 6158 11° 6541 2° 4060 12° 6849 3° 2192 13° 4143 4° 1075 14° 8560 5° 1075 15° 0605 6° 8783 16° 1104 7° 3312 17° 8463 8° 3643 18° 4222 9° 2072 19° 6777 10° 1010 20° 8287

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con inundación?

Soñar con inundación puede simbolizar una sobrecarga emocional o situaciones que escapan de nuestro control. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de ansiedad, estrés o la necesidad de liberar emociones reprimidas.

Además, la inundación en un sueño puede representar cambios significativos en la vida del soñador. Puede ser una señal de transformación, indicando que es momento de dejar atrás lo viejo y dar paso a nuevas oportunidades.

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con ahogado puede simbolizar sentimientos de angustia o falta de control en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones profundas o situaciones que generan ansiedad, donde la persona se siente abrumada por sus emociones.

Además, el ahogado en los sueños puede representar la necesidad de liberar emociones reprimidas. Puede ser un llamado a enfrentar miedos o problemas que se han estado ignorando, sugiriendo que es momento de buscar ayuda o tomar acción para resolver conflictos internos.