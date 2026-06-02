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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 1 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 2107 (Revolver) y las letras son: A F P X.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 1 de junio

 1°2107 11°9120 
 2729  12°6469
 3°6905  13°5705 
 2561  14°1344 
 6519  15°8901 
 6°4367  16°4131
 2895  17°4046 
 1197  18°8367 
 9606  19°3612 
 10°2475  20°1716 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 1 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 1 de junio. A la cabeza salió el número 9251 - Serrucho.

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 1°9251 11°1817 
 0050   12°0499
 3°1451  13°1314 
 4257  14°8858 
 6083  15°4818 
 6°0532  16°3793
 1761  17°0571 
 5404  18°7068 
 6994  19°0360 
 10°6740  20°1357 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Quienes que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver suele reflejar tensión interna, necesidad de defensa o sensación de amenaza. También puede señalar conflictos pendientes y el impulso de retomar el control.

Si el arma está descargada o falla, sugiere impotencia o falta de recursos. Si tú disparas, advierte sobre decisiones impulsivas y consecuencias que exigen cautela.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho suele simbolizar la necesidad de cortar con algo: hábitos, relaciones o tareas pendientes. Indica decisión, esfuerzo práctico y deseo de dar forma a una situación.

También puede advertir sobre fricciones si se usa torpemente en el sueño. Invita a actuar con paciencia y precisión para resolver problemas sin causar daños.