La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 1 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 2107 (Revolver) y las letras son: A F P X.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 1 de junio

1° 2107 11° 9120 2° 2729 12° 6469 3° 6905 13° 5705 4° 2561 14° 1344 5° 6519 15° 8901 6° 4367 16° 4131 7° 2895 17° 4046 8° 1197 18° 8367 9° 9606 19° 3612 10° 2475 20° 1716

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 1 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 1 de junio. A la cabeza salió el número 9251 - Serrucho.

1° 9251 11° 1817 2° 0050 12° 0499 3° 1451 13° 1314 4° 4257 14° 8858 5° 6083 15° 4818 6° 0532 16° 3793 7° 1761 17° 0571 8° 5404 18° 7068 9° 6994 19° 0360 10° 6740 20° 1357

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Quienes que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver suele reflejar tensión interna, necesidad de defensa o sensación de amenaza. También puede señalar conflictos pendientes y el impulso de retomar el control.

Si el arma está descargada o falla, sugiere impotencia o falta de recursos. Si tú disparas, advierte sobre decisiones impulsivas y consecuencias que exigen cautela.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho suele simbolizar la necesidad de cortar con algo: hábitos, relaciones o tareas pendientes. Indica decisión, esfuerzo práctico y deseo de dar forma a una situación.

También puede advertir sobre fricciones si se usa torpemente en el sueño. Invita a actuar con paciencia y precisión para resolver problemas sin causar daños.