Hay un truco casero que se repite en cocinas de todo el mundo y que muchos descubren de manera casual o a través de redes sociales: forrar los cajones de la cocina con papel de aluminio.

No es un mito ni una tendencia efímera. Se trata de un pequeño truco con fundamentos prácticos concretos y efectividad comprobada.

Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina, para qué sirve y por qué miles de personas lo hacen (foto: archivo).

Cuál es su propósito exacto

El papel de aluminio es un material desechable que facilita la limpieza al forrar estantes, cajones o superficies de trabajo, protegiéndolos de derrames y suciedad. En la cocina, este recurso genera diversas ventajas simultáneas.

Ayuda a reducir la electricidad estática : ello resulta particularmente ventajoso en cajones donde se almacenan bolsas de plástico, film o papel film, los cuales tienden a adherirse entre sí.

Barrera contra la humedad : la madera de los cajones absorbe el vapor generado por la cocción, lo que provoca su deterioro, hinchazón o el desarrollo de hongos. El papel de aluminio representa una solución práctica para mitigar la humedad en cajones de madera cuando la ventilación es insuficiente.

Facilita la limpieza al extremo: cuando cae aceite, salsa o cualquier resto de comida en el cajón, basta con levantar el papel y reemplazarlo. No es necesario fregar ni restregar. Al ser desechable, la limpieza se limita a retirar el papel y colocar uno nuevo.

Guía rápida para limpiar y revestir cajones en menos de 5 minutos

El procedimiento es sencillo y requiere menos de cinco minutos por cajón:

Vaciar completamente el cajón.

Limpiar el fondo con un paño seco.

Cortar el papel aluminio a medida, dejando unos centímetros de margen en los bordes.

Colocarlo con el lado brillante hacia arriba , para aprovechar su capacidad reflectante.

Presionar bien en los rincones para que no queden burbujas.

No es necesario utilizar pegamento ni cinta adhesiva

Colocar papel de aluminio en los cajones de la cocina, para qué sirve y por qué miles de personas lo utilizan (foto: archivo)

Cambio y mantenimiento del papel aluminio en tu cocina

La regla es sencilla: cuando el papel esté manchado, húmedo o arrugado, es necesario reemplazarlo. Si el papel se encuentra muy sucio, dañado o con residuos difíciles, lo más prudente es desecharlo de inmediato.

Un rollo de papel aluminio está presente en cualquier cocina argentina. Requiere poca inversión y proporciona un resultado inmediato.

El papel aluminio también es útil como revestimiento en estanterías y cajones en general, facilitando la limpieza y protegiendo las superficies de la humedad y de la suciedad.

En cajones de uso intenso, como aquel de los cubiertos o de las especias, el recambio puede ser mensual. En cajones de uso ocasional, su duración puede extenderse durante varios meses sin inconvenientes.

Adicionalmente, se puede utilizar en los cajones del refrigerador, particularmente en las compartimentos de frutas y verduras. Al forrar los cajones de frutas y verduras en el refrigerador, se protege el electrodoméstico y se facilita la limpieza, dado que los residuos alimenticios quedan sobre el papel y no directamente en las bandejas.

Versatilidad del papel de aluminio: organización y limpieza eficaz

El papel aluminio también se puede usar en la cocina para envolver alimentos y mantener su frescura. Evita la contaminación cruzada y reduce el desperdicio de alimentos.Además, su uso se extiende a la protección de superficies al cocinar. Cubre mesas o encimeras para facilitar la limpieza y evitar manchas difíciles durante la preparación de comidas.