El Gobierno nacional modificó las reglas para controlar las licencias por enfermedad de los trabajadores en relación de dependencia . El Poder Ejecutivo, liderado por el presidente Javier Milei, implementó estos cambios mediante el Decreto 407/2026 publicado en el Boletín Oficial.

Esta medida reglamenta un artículo clave de la Ley de Modernización Laboral n.° 27.802. El nuevo sistema busca disminuir el ausentismo e introduce la obligatoriedad de presentar documentos digitales para validar las faltas.

Las nuevas exigencias de la licencia por enfermedad

El certificado médico digital que presente el trabajador para justificar su ausencia debe contener los siguientes datos específicos:

Diagnóstico médico completo .

Tratamiento indicado por el profesional .

Cantidad exacta de días de reposo requeridos.

Además, el papel tradicional ya no tendrá validez general para justificar las inasistencias por salud. El nuevo documento debe contar con el aval técnico de los organismos de control estatales.

Los cambios en los controles de las recetas

La receta tiene que emitirse a través de plataformas registradas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias . Al mismo tiempo, el profesional médico debe estar inscripto en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud.

El empleador mantiene el derecho de controlar la salud del trabajador con sus propios médicos. Si surgen diferencias insalvables entre ambos diagnósticos, la nueva norma habilita la intervención de una junta médica oficial para resolver el conflicto.

En esta línea de sumar alternativas digitales, la reforma del Ejecutivo también introdujo modificaciones similares que promueven esquemas digitales en los recibos de sueldo. A su vez, se dispuso que la ANSES implementará un sistema informático para notificar trámites jubilatorios.