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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 1 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 5460 (La Virgen) y las letras son: U G G R.
Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 1 de junio
|1°
|5460
|11°
|0450
|2°
|2004
|12°
|2940
|3°
|3175
|13°
|0406
|4°
|9228
|14°
|1596
|5°
|4619
|15°
|9475
|6°
|9006
|16°
|0528
|7°
|4019
|17°
|3142
|8°
|7051
|18°
|5745
|9°
|3602
|19°
|6708
|10°
|1802
|20°
|0728
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 1 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 1 de junio. A la cabeza salió el número 3668 - Sobrinos.
|1°
|3668
|11°
|8374
|2°
|5067
|12°
|7583
|3°
|1390
|13°
|4152
|4°
|4595
|14°
|3845
|5°
|7192
|15°
|8681
|6°
|1581
|16°
|2326
|7°
|3402
|17°
|1315
|8°
|4178
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|4475
|9°
|3816
|19°
|1320
|10°
|3711
|20°
|7217
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con la virgen?
Soñar con la Virgen suele representar protección, consuelo y esperanza. Indica una búsqueda de guía espiritual ante dudas o desafíos.
También puede aludir a pureza, perdón y necesidad de reconciliación. Señala fe, paciencia y confianza en el rumbo de tu vida.
¿Qué significa soñar con sobrinos?
Soñar con sobrinos simboliza lazos familiares, protección y responsabilidad.
Si están felices, augura armonía; si sufren o peligran, indica preocupaciones y necesidad de mayor atención en la familia.