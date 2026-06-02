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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 1 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 5460 (La Virgen) y las letras son: U G G R.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 1 de junio

 1°5460 11°0450 
 2004  12°2940
 3°3175  13°0406 
 9228  14°1596 
 4619  15°9475 
 6°9006  16°0528
 4019  17°3142 
 7051  18°5745 
 3602  19°6708 
 10°1802  20°0728 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 1 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 1 de junio. A la cabeza salió el número 3668 - Sobrinos.

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 1°3668 11°8374 
 5067   12°7583
 3°1390  13°4152 
 4595  14°3845 
 7192  15°8681 
 6°1581  16°2326
 3402  17°1315 
 4178  18°4475 
 3816  19°1320 
 10°3711  20°7217 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen suele representar protección, consuelo y esperanza. Indica una búsqueda de guía espiritual ante dudas o desafíos.

También puede aludir a pureza, perdón y necesidad de reconciliación. Señala fe, paciencia y confianza en el rumbo de tu vida.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos simboliza lazos familiares, protección y responsabilidad.

Si están felices, augura armonía; si sufren o peligran, indica preocupaciones y necesidad de mayor atención en la familia.