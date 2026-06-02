Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 1 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 5460 (La Virgen) y las letras son: U G G R.

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 1 de junio

1° 5460 11° 0450 2° 2004 12° 2940 3° 3175 13° 0406 4° 9228 14° 1596 5° 4619 15° 9475 6° 9006 16° 0528 7° 4019 17° 3142 8° 7051 18° 5745 9° 3602 19° 6708 10° 1802 20° 0728

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 1 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 1 de junio. A la cabeza salió el número 3668 - Sobrinos.

1° 3668 11° 8374 2° 5067 12° 7583 3° 1390 13° 4152 4° 4595 14° 3845 5° 7192 15° 8681 6° 1581 16° 2326 7° 3402 17° 1315 8° 4178 18° 4475 9° 3816 19° 1320 10° 3711 20° 7217

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen suele representar protección, consuelo y esperanza. Indica una búsqueda de guía espiritual ante dudas o desafíos.

También puede aludir a pureza, perdón y necesidad de reconciliación. Señala fe, paciencia y confianza en el rumbo de tu vida.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos simboliza lazos familiares, protección y responsabilidad.

Si están felices, augura armonía; si sufren o peligran, indica preocupaciones y necesidad de mayor atención en la familia.