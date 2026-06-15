En esta noticia

La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, dirigido por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diversos sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 15 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8428 (El Cerro) y las letras son: I B Q X.

Te puede interesar

Tensión global: la fuerza militar más poderosa del mundo se prepara para dominar el océano y estrena un mega submarino

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 15 de junio

 1°8428 11°1100 
 6306  12°3947
 3°2337  13°7826 
 5152  14°8865 
 7496  15°9917 
 6°0792  16°8469
 1105  17°3110 
 8599  18°3005 
 6901  19°3530 
 10°5892  20°5482 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 15 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 15 de junio. A la cabeza salió el número 1548 - Muerto que habla.

Te puede interesar

Argentina hace historia con la reaparición de un mamífero en peligro de extinción: lleva años luchando por su reintroducción
 1°1548 11°5436 
 0722   12°5617
 3°2569  13°4501 
 1236  14°6591 
 9556  15°7733 
 6°2642  16°5930
 2415  17°8926 
 5315  18°9121 
 4373  19°1521 
 10°7438  20°8625 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

Te puede interesar

Mezclar detergente con azúcar: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Te puede interesar

Descubrimiento en el Río de la Plata: hallan una fuente de agua que transforma la historia colonial para siempre

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro suele simbolizar metas altas y deseo de superación. También sugiere tomar perspectiva antes de decidir y buscar estabilidad interior.

Si lo asciendes, indica progreso y esfuerzo recompensado; si lo ves a lo lejos, señala obstáculos o paciencia necesaria. Alcanzar la cima sugiere logro y claridad; un cerro oscuro o inestable advierte prudencia.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla suele señalar asuntos pendientes, necesidad de cierre o un mensaje del inconsciente. Invita a escuchar recuerdos y resolver lo no dicho.

Si el diálogo es sereno, sugiere guía y paz; si es inquietante, refleja culpas, miedos o límites que atender. Observa el tono y las palabras para interpretar su sentido.