La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, dirigido por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diversos sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 15 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8428 (El Cerro) y las letras son: I B Q X.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 15 de junio

1° 8428 11° 1100 2° 6306 12° 3947 3° 2337 13° 7826 4° 5152 14° 8865 5° 7496 15° 9917 6° 0792 16° 8469 7° 1105 17° 3110 8° 8599 18° 3005 9° 6901 19° 3530 10° 5892 20° 5482

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 15 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 15 de junio. A la cabeza salió el número 1548 - Muerto que habla.

1° 1548 11° 5436 2° 0722 12° 5617 3° 2569 13° 4501 4° 1236 14° 6591 5° 9556 15° 7733 6° 2642 16° 5930 7° 2415 17° 8926 8° 5315 18° 9121 9° 4373 19° 1521 10° 7438 20° 8625

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro suele simbolizar metas altas y deseo de superación. También sugiere tomar perspectiva antes de decidir y buscar estabilidad interior.

Si lo asciendes, indica progreso y esfuerzo recompensado; si lo ves a lo lejos, señala obstáculos o paciencia necesaria. Alcanzar la cima sugiere logro y claridad; un cerro oscuro o inestable advierte prudencia.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla suele señalar asuntos pendientes, necesidad de cierre o un mensaje del inconsciente. Invita a escuchar recuerdos y resolver lo no dicho.

Si el diálogo es sereno, sugiere guía y paz; si es inquietante, refleja culpas, miedos o límites que atender. Observa el tono y las palabras para interpretar su sentido.