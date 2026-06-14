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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 13 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1916 (Anillo) y las letras son: O F K P.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 13 de junio

 1°1916 11°2330 
 7716  12°3421
 3°2774  13°9235 
 9706  14°2315 
 0723  15°4498 
 6°6432  16°9952
 2280  17°8587 
 6529  18°6005 
 2954  19°9927 
 10°0340  20°3164 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 13 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 13 de junio. A la cabeza salió el número 5841 - El Cuchillo.

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 1°5841 11°6356 
 5954   12°8761
 3°5746  13°4831 
 0019  14°7289 
 2917  15°6897 
 6°0880  16°7567
 4247  17°1680 
 0721  18°4452 
 4642  19°2263 
 10°0725  20°6082 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele representar compromiso, unión y promesas; también habla de cierre de ciclos y de tu valor personal.

Si el anillo está roto, perdido o te aprieta, puede señalar dudas, miedo al compromiso o presión; si lo recibes o brilla, augura formalización y estabilidad.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo puede reflejar conflictos, necesidad de protegerte o cortar lazos dañinos. Señala tensión, enojo contenido o temor a ser herido.

También simboliza decisión y claridad para separar lo esencial de lo superficial. Si lo usas con control, indica empoderamiento; si te hiere, advierte sobre límites y cautela.