La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 13 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1916 (Anillo) y las letras son: O F K P.

Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 13 de junio

1° 1916 11° 2330 2° 7716 12° 3421 3° 2774 13° 9235 4° 9706 14° 2315 5° 0723 15° 4498 6° 6432 16° 9952 7° 2280 17° 8587 8° 6529 18° 6005 9° 2954 19° 9927 10° 0340 20° 3164

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 13 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 13 de junio. A la cabeza salió el número 5841 - El Cuchillo.

1° 5841 11° 6356 2° 5954 12° 8761 3° 5746 13° 4831 4° 0019 14° 7289 5° 2917 15° 6897 6° 0880 16° 7567 7° 4247 17° 1680 8° 0721 18° 4452 9° 4642 19° 2263 10° 0725 20° 6082

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele representar compromiso, unión y promesas; también habla de cierre de ciclos y de tu valor personal.

Si el anillo está roto, perdido o te aprieta, puede señalar dudas, miedo al compromiso o presión; si lo recibes o brilla, augura formalización y estabilidad.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo puede reflejar conflictos, necesidad de protegerte o cortar lazos dañinos. Señala tensión, enojo contenido o temor a ser herido.

También simboliza decisión y claridad para separar lo esencial de lo superficial. Si lo usas con control, indica empoderamiento; si te hiere, advierte sobre límites y cautela.