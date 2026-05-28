Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 28 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 0135 (Pajarito) y las letras son: E O U H.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 28 de mayo

1° 0135 11° 0033 2° 5902 12° 3144 3° 9829 13° 0597 4° 4600 14° 0855 5° 4114 15° 2411 6° 1088 16° 8736 7° 8516 17° 1437 8° 9090 18° 1695 9° 4065 19° 1536 10° 5405 20° 0316

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 28 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 28 de mayo. A la cabeza salió el número 5888 - El Papa.

1° 5888 11° 0189 2° 5836 12° 3304 3° 3533 13° 3634 4° 6377 14° 3981 5° 7402 15° 4764 6° 6085 16° 3299 7° 9195 17° 6377 8° 2042 18° 5076 9° 6454 19° 9781 10° 4024 20° 7837

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Las personas que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con Pajarito suele simbolizar inocencia, alegría y pequeños mensajes del inconsciente; invita a cuidar ideas nacientes.

Si vuela libre anuncia esperanza y nuevos comienzos; si está herido o enjaulado advierte miedos, límites o descuidos emocionales.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con el Papa suele reflejar búsqueda de guía espiritual, necesidad de perdón o reafirmar valores morales.

También puede señalar influencia de una autoridad, presión por cumplir expectativas o deseo de consejo ante una decisión importante.