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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 28 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 0135 (Pajarito) y las letras son: E O U H.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 28 de mayo

 1°0135 11°0033 
 5902  12°3144
 3°9829  13°0597 
 4600  14°0855 
 4114  15°2411 
 6°1088  16°8736
 8516  17°1437 
 9090  18°1695 
 4065  19°1536 
 10°5405  20°0316 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 28 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 28 de mayo. A la cabeza salió el número 5888 - El Papa.

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 1°5888 11°0189 
 5836   12°3304
 3°3533  13°3634 
 6377  14°3981 
 7402  15°4764 
 6°6085  16°3299
 9195  17°6377 
 2042  18°5076 
 6454  19°9781 
 10°4024  20°7837 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Las personas que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con Pajarito suele simbolizar inocencia, alegría y pequeños mensajes del inconsciente; invita a cuidar ideas nacientes.

Si vuela libre anuncia esperanza y nuevos comienzos; si está herido o enjaulado advierte miedos, límites o descuidos emocionales.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con el Papa suele reflejar búsqueda de guía espiritual, necesidad de perdón o reafirmar valores morales.

También puede señalar influencia de una autoridad, presión por cumplir expectativas o deseo de consejo ante una decisión importante.