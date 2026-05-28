La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 27 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 0228 (El Cerro) y las letras son: C H J P.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 27 de mayo

1° 0228 11° 8934 2° 3754 12° 7960 3° 8657 13° 2633 4° 1192 14° 8177 5° 2321 15° 7366 6° 3588 16° 1879 7° 1393 17° 4176 8° 5322 18° 7255 9° 7844 19° 0921 10° 2796 20° 6754

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 27 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 27 de mayo. A la cabeza salió el número 5957 - El Jorobado.

1° 5957 11° 0989 2° 3531 12° 6734 3° 6012 13° 3283 4° 2605 14° 3114 5° 4747 15° 1537 6° 5787 16° 1913 7° 4427 17° 3116 8° 8785 18° 7810 9° 9345 19° 9165 10° 3659 20° 4156

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro simboliza metas elevadas, crecimiento y la búsqueda de perspectiva. Verlo a la distancia sugiere aspiraciones claras que aún requieren esfuerzo.

Subir El Cerro indica avance y valentía ante retos; si cuesta, refleja dudas u obstáculos internos. Alcanzar la cima señala logro, claridad y confianza renovada.

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado puede simbolizar cargas emocionales o complejos que llevas a cuestas. Invita a aceptar partes de ti percibidas como defectos y a convertirlas en fortaleza.

También puede reflejar empatía hacia quienes se sienten juzgados o excluidos. El sueño sugiere superar prejuicios, cultivar resiliencia y buscar apoyo para aligerar lo que pesa en tu vida.