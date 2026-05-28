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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 27 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 0228 (El Cerro) y las letras son: C H J P.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 27 de mayo

 1°0228 11°8934 
 3754  12°7960
 3°8657  13°2633 
 1192  14°8177 
 2321  15°7366 
 6°3588  16°1879
 1393  17°4176 
 5322  18°7255 
 7844  19°0921 
 10°2796  20°6754 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 27 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 27 de mayo. A la cabeza salió el número 5957 - El Jorobado.

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 1°5957 11°0989 
 3531   12°6734
 3°6012  13°3283 
 2605  14°3114 
 4747  15°1537 
 6°5787  16°1913
 4427  17°3116 
 8785  18°7810 
 9345  19°9165 
 10°3659  20°4156 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro simboliza metas elevadas, crecimiento y la búsqueda de perspectiva. Verlo a la distancia sugiere aspiraciones claras que aún requieren esfuerzo.

Subir El Cerro indica avance y valentía ante retos; si cuesta, refleja dudas u obstáculos internos. Alcanzar la cima señala logro, claridad y confianza renovada.

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado puede simbolizar cargas emocionales o complejos que llevas a cuestas. Invita a aceptar partes de ti percibidas como defectos y a convertirlas en fortaleza.

También puede reflejar empatía hacia quienes se sienten juzgados o excluidos. El sueño sugiere superar prejuicios, cultivar resiliencia y buscar apoyo para aligerar lo que pesa en tu vida.