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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 27 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 0228 (El Cerro) y las letras son: C H J P.
Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 27 de mayo
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|0228
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|8934
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|3754
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|8657
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|1192
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|7844
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|0921
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|6754
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 27 de mayo
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 27 de mayo. A la cabeza salió el número 5957 - El Jorobado.
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|5957
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|0989
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|3531
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|6734
|3°
|6012
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|3283
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|2605
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|3114
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|4747
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|1537
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|5787
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|1913
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|4427
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|8785
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¿Cuáles son los premios de la quiniela?
Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostantes.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.
¿Qué significa soñar con el cerro?
Soñar con El Cerro simboliza metas elevadas, crecimiento y la búsqueda de perspectiva. Verlo a la distancia sugiere aspiraciones claras que aún requieren esfuerzo.
Subir El Cerro indica avance y valentía ante retos; si cuesta, refleja dudas u obstáculos internos. Alcanzar la cima señala logro, claridad y confianza renovada.
¿Qué significa soñar con el jorobado?
Soñar con El Jorobado puede simbolizar cargas emocionales o complejos que llevas a cuestas. Invita a aceptar partes de ti percibidas como defectos y a convertirlas en fortaleza.
También puede reflejar empatía hacia quienes se sienten juzgados o excluidos. El sueño sugiere superar prejuicios, cultivar resiliencia y buscar apoyo para aligerar lo que pesa en tu vida.