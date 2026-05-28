Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 27 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 4372 (Sorpresa) y las letras son: E K T V.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 27 de mayo

1° 4372 11° 6852 2° 3435 12° 3595 3° 4985 13° 6445 4° 7479 14° 4751 5° 3597 15° 6685 6° 4051 16° 2406 7° 6216 17° 9923 8° 5752 18° 8204 9° 6855 19° 4950 10° 6591 20° 0259

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 27 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 27 de mayo. A la cabeza salió el número 9052 - Madre e hijo.

1° 9052 11° 5177 2° 4684 12° 3347 3° 5973 13° 1257 4° 0415 14° 0099 5° 8046 15° 0888 6° 3883 16° 4601 7° 5131 17° 0717 8° 9455 18° 5544 9° 1228 19° 0413 10° 1756 20° 3307

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los jugadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa señala la llegada de eventos inesperados, agradables o inquietantes, según tu reacción en el sueño.

Refleja emociones latentes y te invita a ser flexible ante lo nuevo, confiando en tu intuición para adaptarte.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo suele simbolizar vínculo, protección y amor incondicional. Puede reflejar necesidades de cuidado, seguridad o el deseo de nutrir y ser nutrido.

Las emociones del sueño orientan su sentido: alegría sugiere armonía y crecimiento; angustia indica temores a la responsabilidad, la dependencia o a cambios familiares.