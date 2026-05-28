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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 27 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 4372 (Sorpresa) y las letras son: E K T V.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 27 de mayo

 1°4372 11°6852 
 3435  12°3595
 3°4985  13°6445 
 7479  14°4751 
 3597  15°6685 
 6°4051  16°2406
 6216  17°9923 
 5752  18°8204 
 6855  19°4950 
 10°6591  20°0259 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 27 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 27 de mayo. A la cabeza salió el número 9052 - Madre e hijo.

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 1°9052 11°5177 
 4684   12°3347
 3°5973  13°1257 
 0415  14°0099 
 8046  15°0888 
 6°3883  16°4601
 5131  17°0717 
 9455  18°5544 
 1228  19°0413 
 10°1756  20°3307 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los jugadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa señala la llegada de eventos inesperados, agradables o inquietantes, según tu reacción en el sueño.

Refleja emociones latentes y te invita a ser flexible ante lo nuevo, confiando en tu intuición para adaptarte.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo suele simbolizar vínculo, protección y amor incondicional. Puede reflejar necesidades de cuidado, seguridad o el deseo de nutrir y ser nutrido.

Las emociones del sueño orientan su sentido: alegría sugiere armonía y crecimiento; angustia indica temores a la responsabilidad, la dependencia o a cambios familiares.