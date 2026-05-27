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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 27 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 3832 (Dinero) y las letras son: H N P V.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 27 de mayo

 1°3832 11°1726 
 4271  12°5260
 3°8252  13°0502 
 7058  14°1329 
 0710  15°3474 
 6°4114  16°6501
 9532  17°9656 
 4856  18°8204 
 5257  19°1029 
 10°1289  20°7613 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 27 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 27 de mayo. A la cabeza salió el número 7481 - Las Flores.

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 1°7481 11°5301 
 0589   12°8889
 3°2227  13°0256 
 8258  14°3671 
 9301  15°9735 
 6°8062  16°6509
 6364  17°1591 
 7402  18°7022 
 0183  19°3374 
 10°1939  20°9328 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero suele reflejar deseos de seguridad, éxito y abundancia. Indica confianza en tus capacidades y oportunidades próximas.

También puede señalar ansiedad por lo económico, miedo a pérdidas o un enfoque material excesivo. El significado depende del contexto y de tus emociones en el sueño.

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, renovación y emociones positivas, señalando crecimiento interior y esperanza.

Según su estado y color, refleja vínculos afectivos y deseos: flores vivas indican alegría y gratitud; marchitas, nostalgia o necesidad de sanar.