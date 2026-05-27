Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 27 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 3832 (Dinero) y las letras son: H N P V.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 27 de mayo

1° 3832 11° 1726 2° 4271 12° 5260 3° 8252 13° 0502 4° 7058 14° 1329 5° 0710 15° 3474 6° 4114 16° 6501 7° 9532 17° 9656 8° 4856 18° 8204 9° 5257 19° 1029 10° 1289 20° 7613

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 27 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 27 de mayo. A la cabeza salió el número 7481 - Las Flores.

1° 7481 11° 5301 2° 0589 12° 8889 3° 2227 13° 0256 4° 8258 14° 3671 5° 9301 15° 9735 6° 8062 16° 6509 7° 6364 17° 1591 8° 7402 18° 7022 9° 0183 19° 3374 10° 1939 20° 9328

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero suele reflejar deseos de seguridad, éxito y abundancia. Indica confianza en tus capacidades y oportunidades próximas.

También puede señalar ansiedad por lo económico, miedo a pérdidas o un enfoque material excesivo. El significado depende del contexto y de tus emociones en el sueño.

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, renovación y emociones positivas, señalando crecimiento interior y esperanza.

Según su estado y color, refleja vínculos afectivos y deseos: flores vivas indican alegría y gratitud; marchitas, nostalgia o necesidad de sanar.