Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Nocturna: las cifras ganadoras del viernes 5 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 5 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 0844 (La Cárcel) y las letras son: E F R T.

1° 0844 11° 0910 2° 7178 12° 4541 3° 7353 13° 9827 4° 6310 14° 0811 5° 3118 15° 1801 6° 6824 16° 6981 7° 2055 17° 3448 8° 8735 18° 1347 9° 0462 19° 8601 10° 8849 20° 2475

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 5 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 5 de septiembre. A la cabeza salió el número 5836 - La Manteca.

1° 5836 11° 3595 2° 8521 12° 6072 3° 1292 13° 3871 4° 3459 14° 2272 5° 5442 15° 7451 6° 5699 16° 2642 7° 9022 17° 6301 8° 6234 18° 7364 9° 0752 19° 9332 10° 0529 20° 1816

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Vespertina: las cifras ganadoras del viernes 5 de septiembre

Resultado de la quiniela de Córdoba en la Vespertina: las cifras ganadoras de este viernes 5 de septiembre

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con La Cárcel puede simbolizar sentimientos de restricción o limitación en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la falta de libertad o la sensación de estar atrapado en una situación difícil.



Además, la cárcel en los sueños puede representar la necesidad de confrontar aspectos reprimidos de uno mismo. Puede ser un llamado a liberarse de cargas emocionales o a enfrentar miedos que han estado ocultos, buscando así una forma de sanación y crecimiento personal.



¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca puede simbolizar la búsqueda de la felicidad y la satisfacción en la vida. Este personaje, conocido por su carisma y alegría, puede representar la necesidad de disfrutar de los pequeños placeres y de rodearse de personas que aporten alegría.

Además, el sueño puede reflejar la conexión con la cultura popular y las tradiciones. La Manteca, como figura icónica, puede invocar recuerdos y sentimientos de nostalgia, sugiriendo que es momento de reconectar con las raíces y valorar lo que realmente importa.