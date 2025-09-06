Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Nocturna: las cifras ganadoras del viernes 5 de septiembre
Revisá los resultados actualizados de la Quiniela Nacional y Provincia del último sorteo de este viernes.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 5 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 0844 (La Cárcel) y las letras son: E F R T.
|1°
|0844
|11°
|0910
|2°
|7178
|12°
|4541
|3°
|7353
|13°
|9827
|4°
|6310
|14°
|0811
|5°
|3118
|15°
|1801
|6°
|6824
|16°
|6981
|7°
|2055
|17°
|3448
|8°
|8735
|18°
|1347
|9°
|0462
|19°
|8601
|10°
|8849
|20°
|2475
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 5 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 5 de septiembre. A la cabeza salió el número 5836 - La Manteca.
|1°
|5836
|11°
|3595
|2°
|8521
|12°
|6072
|3°
|1292
|13°
|3871
|4°
|3459
|14°
|2272
|5°
|5442
|15°
|7451
|6°
|5699
|16°
|2642
|7°
|9022
|17°
|6301
|8°
|6234
|18°
|7364
|9°
|0752
|19°
|9332
|10°
|0529
|20°
|1816
¿Cuáles son los premios de la quiniela?
Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los competidores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.
¿Qué significa soñar con la cárcel?
Soñar con La Cárcel puede simbolizar sentimientos de restricción o limitación en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la falta de libertad o la sensación de estar atrapado en una situación difícil.
Además, la cárcel en los sueños puede representar la necesidad de confrontar aspectos reprimidos de uno mismo. Puede ser un llamado a liberarse de cargas emocionales o a enfrentar miedos que han estado ocultos, buscando así una forma de sanación y crecimiento personal.
¿Qué significa soñar con la manteca?
Soñar con La Manteca puede simbolizar la búsqueda de la felicidad y la satisfacción en la vida. Este personaje, conocido por su carisma y alegría, puede representar la necesidad de disfrutar de los pequeños placeres y de rodearse de personas que aporten alegría.
Además, el sueño puede reflejar la conexión con la cultura popular y las tradiciones. La Manteca, como figura icónica, puede invocar recuerdos y sentimientos de nostalgia, sugiriendo que es momento de reconectar con las raíces y valorar lo que realmente importa.
