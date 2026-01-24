En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 23 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 1206 (Perro) y las letras son: A E J Y.

 1°1206 11°2511 
 8045  12°7323
 3°6586  13°8134 
 6498  14°4971 
 2453  15°3456 
 6°5884  16°4453
 8749  17°8770 
 7416  18°4964 
 0132  19°7380 
 10°2718  20°0997 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 23 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 23 de enero. A la cabeza salió el número 8595 - Anteojos.

 1°8595 11°9850 
 3256   12°9173
 3°6766  13°3402 
 3643  14°6614 
 6228  15°5237 
 6°5327  16°0968
 0416  17°5456 
 1890  18°2876 
 9509  19°9349 
 10°6142  20°0878 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos o seres queridos, así como nuestra propia naturaleza leal y confiable.

Además, un perro en un sueño puede representar instintos y emociones. Puede ser una señal de que debemos prestar atención a nuestra intuición o a las advertencias que nos brinda nuestro subconsciente sobre situaciones o personas en nuestra vida.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos puede simbolizar la necesidad de ver las cosas con mayor claridad en la vida. Este sueño sugiere que es momento de reflexionar sobre situaciones que pueden estar nublando tu juicio o percepción.

Además, los anteojos en los sueños pueden representar la búsqueda de conocimiento o la necesidad de enfocarse en aspectos específicos de tu vida. Puede ser un llamado a prestar atención a detalles que has pasado por alto.