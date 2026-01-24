Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 23 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 1206 (Perro) y las letras son: A E J Y.

1° 1206 11° 2511 2° 8045 12° 7323 3° 6586 13° 8134 4° 6498 14° 4971 5° 2453 15° 3456 6° 5884 16° 4453 7° 8749 17° 8770 8° 7416 18° 4964 9° 0132 19° 7380 10° 2718 20° 0997

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 23 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 23 de enero. A la cabeza salió el número 8595 - Anteojos.

1° 8595 11° 9850 2° 3256 12° 9173 3° 6766 13° 3402 4° 3643 14° 6614 5° 6228 15° 5237 6° 5327 16° 0968 7° 0416 17° 5456 8° 1890 18° 2876 9° 9509 19° 9349 10° 6142 20° 0878

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos o seres queridos, así como nuestra propia naturaleza leal y confiable.

Además, un perro en un sueño puede representar instintos y emociones. Puede ser una señal de que debemos prestar atención a nuestra intuición o a las advertencias que nos brinda nuestro subconsciente sobre situaciones o personas en nuestra vida.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos puede simbolizar la necesidad de ver las cosas con mayor claridad en la vida. Este sueño sugiere que es momento de reflexionar sobre situaciones que pueden estar nublando tu juicio o percepción.

Además, los anteojos en los sueños pueden representar la búsqueda de conocimiento o la necesidad de enfocarse en aspectos específicos de tu vida. Puede ser un llamado a prestar atención a detalles que has pasado por alto.