Un país de Latinoamérica sobresalió dentro del ranking 2025 del Numbeo Quality of Life Index debido a su gran calidad de vida. De esta manera, se posicionó como un líder regional y supera a diferentes potencias asiáticas y europeas.

Además del liderazgo regional, el informe de Numbeo 2025 muestra que esta nación mantiene una tendencia de crecimiento sostenido en bienestar, consolidando mejoras iniciadas en la última década.

El país de América Latina con mejor calidad de vida que supera a potencias mundiales (foto: archivo).

¿Qué nación lidera el índice de calidad de vida en América Latina, según Numbeo?

Según el informe Numbeo 2025, Uruguay se posiciona en el primer lugar a nivel regional con un índice de 139,81, una cifra que resalta notablemente en comparación con los demás países latinoamericanos analizados.

El ranking evalúa nueve variables, tales como poder adquisitivo, seguridad, sanidad, costo de vida, tráfico y tiempos de traslado, contaminación, clima, vivienda y calidad del entorno urbano.

En este contexto, Uruguay exhibe un desempeño equilibrado que le permite consolidarse como un referente en la región.

¿Qué hace a Uruguay el mejor país para vivir en Latinoamérica?

Uruguay se posiciona como el país latinoamericano con las condiciones más favorables para vivir, trabajar y desarrollarse, a pesar de que su poder adquisitivo no se encuentra entre los más altos a nivel global.

El país se distingue por:

Bajos índices de criminalidad en comparación con la región.

Estabilidad política y social, muy superior a la media latinoamericana.

Sistema de salud accesible y con buenos niveles de cobertura.

Entorno ambiental favorable, con un clima moderado y menor contaminación.

Servicios urbanos eficientes y una infraestructura en constante mejora.

Ranking: los países de América Latina con peor calidad de vida en 2025

El informe también presenta notables contrastes: mientras Uruguay se posiciona en la cúspide, naciones como Venezuela, Perú y Bolivia se encuentran en los lugares más bajos debido a dificultades económicas, problemas de infraestructura y elevados niveles de inseguridad.

Según Numbeo, así quedó conformado el top regional:

Uruguay

Costa Rica

Ecuador

México

Panamá

Argentina

Brasil

Colombia

Chile

Bolivia

Perú

Venezuela.

Foto: Reuters

¿Cuál es la situación de Uruguay con relación al mundo?

Los charrúas no solo se destacan en el ranking regional, sino que también se posiciona dentro del Top 50 mundial, compartiendo este prestigioso lugar con naciones desarrolladas como:

Luxemburgo

Países Bajos

Dinamarca

Suiza

Finlandia

Nueva Zelanda

Australia

Estados Unidos

Japón

España.

Uruguay: estabilidad y calidad de vida atraen inversión y turismo

Uruguay también destaca por su educación de calidad, con un sistema que promueve la inclusión y el acceso a todos los niveles. Esto contribuye al desarrollo integral de su población.

El país ha implementado políticas sostenibles que fomentan el uso de energías renovables. Esto mejora la calidad del aire y refuerza su compromiso con el medio ambiente.