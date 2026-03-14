La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 13 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 1597 (Mesa) y las letras son: G K L P. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 13 de marzo. A la cabeza salió el número 7215 - Niña Bonita. El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional. Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego. Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de establecer un espacio para la comunicación y el intercambio de ideas. Este mueble representa la reunión y la colaboración, sugiriendo que el soñador busca conectar con otros o resolver conflictos en su vida. Además, la mesa en los sueños puede reflejar la estabilidad y el equilibrio en las relaciones personales. Si la mesa está bien cuidada, puede indicar armonía, mientras que una mesa desordenada podría señalar problemas o tensiones que necesitan ser abordados. Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, donde las preocupaciones eran mínimas y la alegría predominaba. Además, la figura de Niña Bonita puede representar la conexión con la creatividad y la imaginación. Este sueño invita a explorar aspectos lúdicos y artísticos de la vida, sugiriendo que es momento de dejar fluir la creatividad y disfrutar de las pequeñas cosas.