Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 15 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 6436 (La Manteca) y las letras son: G L L T. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 15 de abril. A la cabeza salió el número 3348 - Muerto que habla. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con La Manteca puede simbolizar la búsqueda de la felicidad y la satisfacción en la vida. Este personaje, conocido por su carisma y alegría, puede representar la necesidad de disfrutar de los momentos simples y encontrar placer en lo cotidiano. Además, el sueño puede reflejar la conexión con la cultura popular y las tradiciones. La Manteca, como figura emblemática, puede invocar recuerdos y sentimientos de nostalgia, sugiriendo que es importante valorar nuestras raíces y el legado cultural que llevamos con nosotros. Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador. Además, puede interpretarse como un mensaje del subconsciente, sugiriendo que hay lecciones o advertencias que se deben considerar. La comunicación con un muerto en sueños puede ser una forma de conexión espiritual o un llamado a la reflexión sobre la vida y la muerte.