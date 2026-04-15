Por más que resulte inusual, envolver tarjetas de crédito y débito en papel aluminio se ha convertido en una práctica recomendada por expertos en informática y seguridad digital. Se trata de una medida sencilla para mitigar riesgos asociados con el robo de datos sin contacto en una época en la que la tecnología puede facilitar nuevas modalidades de robos y fraudes. Lo primero que se debe considerar es que las tarjetas modernas incorporan tecnología NFC o RFID, la cual permite realizar pagos al acercarlas a un lector. En este contexto, se convierte en un riesgo si no se protege adecuadamente. El riesgo se presenta en eventos masivos, espacios cerrados y contextos urbanos, donde individuos pueden escanear tarjetas a corta distancia utilizando ciertos dispositivos. Aunque el alcance es limitado, este riesgo persiste, incluso si la tarjeta se encuentra en la billetera o en el bolsillo. En este sentido, el papel aluminio actúa como un bloqueador de señales electromagnéticas, impidiendo que lectores no autorizados se comuniquen con el chip de la tarjeta. Al envolver la tarjeta en aluminio, la señal NFC queda anulada. La tarjeta no puede ser leída mientras esté protegida, independientemente de si se encuentra dentro de una billetera o bolsillo. El papel aluminio bloquea esta comunicación de manera física, sin necesidad de aplicaciones, firmware ni configuraciones avanzadas. Se trata de una defensa pasiva, aunque efectiva. Desde el punto de vista técnico, las tarjetas contactless están siempre “activas”. No requieren batería ni interruptor y responden automáticamente a una señal compatible cercana. Un dato importante es que los expertos en ciberseguridad remarcan que este método no daña la tarjeta ni el chip. Tampoco altera su funcionamiento cuando se vuelve a usar normalmente. Los especialistas advierten que, si bien los sistemas bancarios tienen capas de seguridad, el mayor riesgo está en la intercepción de datos básicos, como número de tarjeta y fecha de vencimiento. Los expertos aclaran que no reemplaza otras medidas fundamentales, como revisar consumos, usar billeteras digitales seguras o activar alertas bancarias. Sin embargo, suma una barrera más frente a ataques. Es una solución inmediata con cero costo y accesible para cualquier persona, ideal como protección extra en viajes o en el día a día. Cabe destacar que existen fundas con bloqueo RFID específicas, pero el aluminio ofrece un resultado similar. Incluso algunos fabricantes explican que el principio de funcionamiento es el mismo. Por lo que esta medida puede ayudar como método de prevención para el robo de datos y fraudes.