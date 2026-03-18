El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 17 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 9362 (Inundación) y las letras son: H Q T X. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 17 de marzo. A la cabeza salió el número 0445 - El Vino. Los que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento. Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años. Soñar con inundación puede simbolizar una sobrecarga emocional o situaciones que escapan de nuestro control. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de ansiedad, estrés o la necesidad de liberar emociones reprimidas. Además, la inundación en los sueños puede representar cambios significativos en la vida, como la llegada de nuevas oportunidades o la necesidad de adaptarse a circunstancias inesperadas. Es un llamado a enfrentar y gestionar las emociones de manera constructiva. Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida. Por otro lado, el vino también puede representar la intoxicación emocional o la evasión de problemas. En este contexto, el sueño puede indicar que el soñador está buscando escapar de la realidad o lidiar con sentimientos reprimidos.