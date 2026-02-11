Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 10 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 7497 (Mesa) y las letras son: J S Z Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 10 de febrero. A la cabeza salió el número 7185 - Linterna. Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los competidores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de establecer un espacio para la comunicación y la convivencia. Este mueble representa la unión y el intercambio de ideas, lo que sugiere que el soñador busca conectar con otros o resolver conflictos en su vida. Además, la mesa en los sueños puede reflejar la organización y la planificación. Puede indicar que es momento de sentarse a reflexionar sobre metas y proyectos, sugiriendo que el soñador debe tomar decisiones importantes en su vida personal o profesional. Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y comprensión en situaciones confusas de la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando respuestas o una guía que le ayude a iluminar su camino. Además, la linterna en los sueños puede representar la esperanza y la iluminación personal. Puede indicar que el soñador está en un proceso de autodescubrimiento, encontrando su propia luz interior y aprendiendo a enfrentar sus miedos.