Uruguay ha reafirmado su posición como líder en la región en términos de calidad de vida, de acuerdo con el ranking 2025 del Numbeo Quality of Life Index, la base de datos colaborativa más consultada a nivel mundial sobre condiciones de vida. Este país rioplatense no solo lidera la lista en América Latina, sino que también supera a naciones consideradas potencias globales, como China y se posiciona entre los mejores lugares a nivel global. El informe de Numbeo 2025 revela que Uruguay mantiene una tendencia de crecimiento sostenido en bienestar, consolidando las mejoras que se iniciaron en la última década. Según el informe Numbeo 2025, Uruguay se posiciona en el primer lugar a nivel regional con un índice de 139,81, una puntuación que resalta notablemente en comparación con los demás países latinoamericanos analizados. El ranking evalúa nueve variables, tales como poder adquisitivo, seguridad, sanidad, costo de vida, tráfico y tiempos de traslado, contaminación, clima, vivienda y calidad del entorno urbano. En este contexto, Uruguay exhibe un desempeño equilibrado que le permite consolidarse como un referente en la región. El país se distingue por: Según Numbeo, así quedó conformado el top regional: Uruguay no solo lidera el ranking regional, sino que también se posiciona dentro del Top 50 a nivel mundial, compartiendo este prestigioso lugar con naciones desarrolladas tales como: Uruguay también destaca por su educación de calidad, con un sistema que promueve la inclusión y el acceso a todos los niveles. Esto contribuye al desarrollo integral de su población.El país ha implementado políticas sostenibles que fomentan el uso de energías renovables. Esto mejora la calidad del aire y refuerza su compromiso con el medio ambiente.