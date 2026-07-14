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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 13 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6867 (Mordida) y las letras son: A O J L.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 13 de julio

 1°6867 11°8703 
 6123  12°8574
 3°2904  13°6116 
 9906  14°1714 
 9102  15°9545 
 6°1198  16°9068
 9146  17°7883 
 1568  18°5868 
 2673  19°6088 
 10°7717  20°8164 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 13 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 13 de julio. A la cabeza salió el número 0552 - Madre e hijo.

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 1°0552 11°4393 
 3589   12°4579
 3°5559  13°1385 
 5492  14°5790 
 7389  15°7724 
 6°1459  16°3569
 1961  17°3984 
 1261  18°7219 
 3964  19°8929 
 10°4177  20°8280 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

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¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con una mordida suele reflejar temor, agresión o un conflicto que te afecta. También puede ser una advertencia para protegerte y poner límites.

Si te muerden, apunta a dolor emocional o traición; si muerdes, indica necesidad de afirmar poder o expresar enojo. Observa quién muerde y dónde para entender el mensaje.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo suele reflejar protección, vínculos afectivos y la necesidad de cuidado. Puede indicar crecimiento emocional, deseo de unión familiar o reconciliación.

También puede señalar responsabilidades, temores por el futuro o el impulso de nutrir proyectos nuevos. Si el sueño es tenso, sugiere límites, independencia o sanar heridas del pasado.