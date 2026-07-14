Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 13 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6867 (Mordida) y las letras son: A O J L.

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 13 de julio

1° 6867 11° 8703 2° 6123 12° 8574 3° 2904 13° 6116 4° 9906 14° 1714 5° 9102 15° 9545 6° 1198 16° 9068 7° 9146 17° 7883 8° 1568 18° 5868 9° 2673 19° 6088 10° 7717 20° 8164

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 13 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 13 de julio. A la cabeza salió el número 0552 - Madre e hijo.

1° 0552 11° 4393 2° 3589 12° 4579 3° 5559 13° 1385 4° 5492 14° 5790 5° 7389 15° 7724 6° 1459 16° 3569 7° 1961 17° 3984 8° 1261 18° 7219 9° 3964 19° 8929 10° 4177 20° 8280

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con una mordida suele reflejar temor, agresión o un conflicto que te afecta. También puede ser una advertencia para protegerte y poner límites.

Si te muerden, apunta a dolor emocional o traición; si muerdes, indica necesidad de afirmar poder o expresar enojo. Observa quién muerde y dónde para entender el mensaje.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo suele reflejar protección, vínculos afectivos y la necesidad de cuidado. Puede indicar crecimiento emocional, deseo de unión familiar o reconciliación.

También puede señalar responsabilidades, temores por el futuro o el impulso de nutrir proyectos nuevos. Si el sueño es tenso, sugiere límites, independencia o sanar heridas del pasado.