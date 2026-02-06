Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 5 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 7568 (Sobrinos) y las letras son: G H Q W. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 5 de febrero. A la cabeza salió el número 3510 - La Leche. Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la importancia de las relaciones cercanas. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de protección, amor y el deseo de cuidar a los seres queridos. Además, los sobrinos en los sueños pueden representar aspectos de la infancia o la inocencia. Pueden indicar la necesidad de volver a lo simple y disfrutar de momentos de alegría y diversión en la vida. Soñar con La Leche puede simbolizar la nutrición y el cuidado. Este sueño a menudo refleja la necesidad de recibir apoyo emocional o físico en la vida del soñador, así como el deseo de volver a lo básico y a la infancia. Además, La Leche en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad. Puede indicar que se están gestando nuevas ideas o proyectos que traerán satisfacción y éxito en el futuro.