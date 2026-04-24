Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 24 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 9336 (La Manteca) y las letras son: E I G X. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 24 de abril. A la cabeza salió el número 8138 - Piedras. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. Soñar con La Manteca suele simbolizar abundancia, nutrición y comodidad, invitando a disfrutar y a suavizar tensiones con equilibrio. Si La Manteca aparece derretida, rancia o en exceso, advierte sobre indulgencia, desorden o recursos que se escurren, pidiendo límites y orden. Soñar con piedras suele representar fortaleza, estabilidad y resistencia. También puede aludir a valores firmes o a la necesidad de mantenerte sólido ante cambios. Si las piedras dificultan el camino, señalan obstáculos o cargas emocionales. Recoger o pulir piedras sugiere aprendizaje, paciencia y construcción de algo duradero.