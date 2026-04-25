La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 24 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 3402 (Niño) y las letras son: C C H S. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 24 de abril. A la cabeza salió el número 4497 - Mesa. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con un niño suele simbolizar inocencia, nuevos comienzos y el deseo de cuidado o protección. Si el niño está feliz indica esperanza y crecimiento; si está triste o perdido advierte vulnerabilidad o proyectos que requieren más atención. Soñar con una mesa suele simbolizar vínculos, acuerdos y estabilidad; es el lugar donde se comparte, se decide y se organiza la vida cotidiana. Si la mesa está firme y bien dispuesta, indica apoyo y abundancia; si está vacía, rota o desordenada, sugiere carencias, conflictos o falta de sostén.