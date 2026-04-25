La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diversos sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 24 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 7710 (La Leche) y las letras son: U G G X. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 24 de abril. A la cabeza salió el número 0710 - La Leche. El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores. Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas. Soñar con La Leche suele simbolizar nutrición emocional, pureza y nuevas oportunidades. Puede indicar que necesitas cuidado propio o apoyo de tu entorno. Si la leche está fresca y abundante, augura prosperidad y armonía; si está derramada o agria, advierte de pérdidas, malentendidos o desequilibrios. Soñar con La Leche suele simbolizar nutrición emocional, pureza y nuevas oportunidades. Puede indicar que necesitas cuidado propio o apoyo de tu entorno. Si la leche está fresca y abundante, augura prosperidad y armonía; si está derramada o agria, advierte de pérdidas, malentendidos o desequilibrios.