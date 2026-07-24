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La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 23 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 0753 (El Barco) y las letras son: M P R V.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 23 de julio

 1°0753 11°7441 
 0795  12°8739
 3°6307  13°5248 
 5237  14°0332 
 8663  15°8806 
 6°3991  16°8086
 1514  17°4075 
 4695  18°1778 
 6024  19°6328 
 10°4582  20°5238 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 23 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 23 de julio. A la cabeza salió el número 5877 - Pierna Mujer.

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 1°5877 11°5105 
 1620   12°3081
 3°2613  13°6649 
 6558  14°9214 
 2959  15°9186 
 6°6953  16°5469
 5141  17°4551 
 4159  18°4514 
 4995  19°0490 
 10°2667  20°9878 

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con un barco suele representar un viaje personal, transición y deseo de avanzar hacia nuevas metas. También refleja cómo gestionas tus emociones y tu capacidad de elegir rumbo.

Si navega en mar tranquilo, indica confianza y progreso; en tormenta, incertidumbre o miedo al cambio. Hundido o a la deriva advierte pérdida de control y necesidad de replantear el camino.

¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con Pierna Mujer suele aludir a la feminidad, la atracción y el impulso para avanzar. También puede reflejar apoyo, seguridad personal y la dirección que tomas en tu vida.

Si la pierna aparece herida, inmóvil o escondida, sugiere vulnerabilidad o bloqueos. Firme, bella o ágil indica confianza, logro cercano y motivación para seguir adelante.