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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 14 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6467 (Mordida) y las letras son: O B T X.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 14 de julio

 1°6467 11°1464 
 4967  12°5947
 3°2780  13°4968 
 9913  14°3222 
 1747  15°0707 
 6°6232  16°0119
 7368  17°0735 
 6714  18°5984 
 8500  19°1597 
 10°1920  20°5046 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 14 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 14 de julio. A la cabeza salió el número 6085 - Linterna.

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 1°6085 11°3342 
 5720   12°7916
 3°9759  13°8200 
 4410  14°1195 
 4053  15°1559 
 6°6826  16°8679
 2738  17°4736 
 2146  18°2821 
 6263  19°7216 
 10°6719  20°1271 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con una mordida suele reflejar temor, agresión o un conflicto que te afecta. También puede ser una advertencia para protegerte y poner límites.

Si te muerden, apunta a dolor emocional o traición; si muerdes, indica necesidad de afirmar poder o expresar enojo. Observa quién muerde y dónde para entender el mensaje.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con Linterna suele simbolizar claridad y guía: una luz interior que te ayuda a ver soluciones, tomar decisiones y avanzar con confianza.

Si la Linterna está apagada o parpadea, puede reflejar dudas u obstáculos; si ilumina con fuerza, indica esperanza, revelación de verdades y protección en momentos difíciles.