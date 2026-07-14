La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 14 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6467 (Mordida) y las letras son: O B T X.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 14 de julio

1° 6467 11° 1464 2° 4967 12° 5947 3° 2780 13° 4968 4° 9913 14° 3222 5° 1747 15° 0707 6° 6232 16° 0119 7° 7368 17° 0735 8° 6714 18° 5984 9° 8500 19° 1597 10° 1920 20° 5046

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 14 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 14 de julio. A la cabeza salió el número 6085 - Linterna.

1° 6085 11° 3342 2° 5720 12° 7916 3° 9759 13° 8200 4° 4410 14° 1195 5° 4053 15° 1559 6° 6826 16° 8679 7° 2738 17° 4736 8° 2146 18° 2821 9° 6263 19° 7216 10° 6719 20° 1271

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con una mordida suele reflejar temor, agresión o un conflicto que te afecta. También puede ser una advertencia para protegerte y poner límites.

Si te muerden, apunta a dolor emocional o traición; si muerdes, indica necesidad de afirmar poder o expresar enojo. Observa quién muerde y dónde para entender el mensaje.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con Linterna suele simbolizar claridad y guía: una luz interior que te ayuda a ver soluciones, tomar decisiones y avanzar con confianza.

Si la Linterna está apagada o parpadea, puede reflejar dudas u obstáculos; si ilumina con fuerza, indica esperanza, revelación de verdades y protección en momentos difíciles.