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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 14 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 0776 (Las Llamas) y las letras son: A D Q V.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 14 de julio

 1°0776 11°8671 
 2861  12°3955
 3°7620  13°3468 
 1413  14°8223 
 7179  15°4042 
 6°1206  16°1718
 7478  17°0209 
 7743  18°7330 
 6094  19°1511 
 10°0351  20°2766 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 14 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 14 de julio. A la cabeza salió el número 3926 - La Misa.

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 1°3926 11°0146 
 9585   12°3319
 3°6730  13°6230 
 0051  14°8839 
 6367  15°9670 
 6°8075  16°1753
 7563  17°6294 
 0984  18°2388 
 2468  19°2283 
 10°3080  20°2091 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con las llamas (fuego) suele reflejar transformación intensa, pasión o advertencia; puede indicar que necesitas soltar lo viejo o controlar impulsos que se desbordan.

Si se trata de las llamas (animales), el sueño alude a calma, resistencia y cooperación; sugiere abordar tareas con paciencia y poner límites sin perder la serenidad.

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con la Misa suele señalar una búsqueda de paz, renovación espiritual y sentido de pertenencia.

Si el sueño fue sereno sugiere esperanza y reconciliación; si fue tenso, puede reflejar culpa, presión social o necesidad de cambio.