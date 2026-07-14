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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 14 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 0776 (Las Llamas) y las letras son: A D Q V.
Resultados de la Quiniela Nacional del martes 14 de julio
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|0776
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|8671
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|2861
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|7620
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|3468
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|1413
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|8223
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|0209
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|7743
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|7330
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|6094
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|1511
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|0351
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|2766
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 14 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 14 de julio. A la cabeza salió el número 3926 - La Misa.
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|3926
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|0146
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|9585
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|3319
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|6730
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|6230
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|0051
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|8839
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|6367
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|9670
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|8075
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|1753
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|7563
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|0984
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|3080
|20°
|2091
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con las llamas?
Soñar con las llamas (fuego) suele reflejar transformación intensa, pasión o advertencia; puede indicar que necesitas soltar lo viejo o controlar impulsos que se desbordan.
Si se trata de las llamas (animales), el sueño alude a calma, resistencia y cooperación; sugiere abordar tareas con paciencia y poner límites sin perder la serenidad.
¿Qué significa soñar con la misa?
Soñar con la Misa suele señalar una búsqueda de paz, renovación espiritual y sentido de pertenencia.
Si el sueño fue sereno sugiere esperanza y reconciliación; si fue tenso, puede reflejar culpa, presión social o necesidad de cambio.