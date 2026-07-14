El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 14 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 0776 (Las Llamas) y las letras son: A D Q V.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 14 de julio

1° 0776 11° 8671 2° 2861 12° 3955 3° 7620 13° 3468 4° 1413 14° 8223 5° 7179 15° 4042 6° 1206 16° 1718 7° 7478 17° 0209 8° 7743 18° 7330 9° 6094 19° 1511 10° 0351 20° 2766

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 14 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 14 de julio. A la cabeza salió el número 3926 - La Misa.

1° 3926 11° 0146 2° 9585 12° 3319 3° 6730 13° 6230 4° 0051 14° 8839 5° 6367 15° 9670 6° 8075 16° 1753 7° 7563 17° 6294 8° 0984 18° 2388 9° 2468 19° 2283 10° 3080 20° 2091

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con las llamas (fuego) suele reflejar transformación intensa, pasión o advertencia; puede indicar que necesitas soltar lo viejo o controlar impulsos que se desbordan.

Si se trata de las llamas (animales), el sueño alude a calma, resistencia y cooperación; sugiere abordar tareas con paciencia y poner límites sin perder la serenidad.

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con la Misa suele señalar una búsqueda de paz, renovación espiritual y sentido de pertenencia.

Si el sueño fue sereno sugiere esperanza y reconciliación; si fue tenso, puede reflejar culpa, presión social o necesidad de cambio.